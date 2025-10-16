< sekcia Šport
Pickford podpísal s Evertonom nový štvorročný kontrakt
Autor TASR
Londýn 16. októbra (TASR) - Brankár anglickej futbalovej reprezentácie Jordan Pickford podpísal s Evertonom nový štvorročný kontrakt Pôvodná zmluva mala platnosť do 30. júna 2027.
Pickford prišiel do Evertonu v roku 2017 zo Sunderlandu. Za „karamelky" odohral v Premier League vyše 300 zápasov. V drese anglického národného tímu absolvoval 80 duelov a na uplynulých štyroch veľkých turnajoch bol brankárskou jednotkou Albiónu.
„Som nadšený, že sme sa s vedením Evertonu dohodol na dvojročnom predĺžení spolupráce. Vytvorím si k tomuto klubu ešte silnejšie puto. Počas pôsobenia v Evertone som sa zmenil z mladého chalana na muža, je to špeciálne miesto pre mňa i moju rodinu," uviedol Pickford po podpise zmluvy pre britské médiá.
