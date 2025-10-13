Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 13. október 2025
Pickford sa dohodol s Evertonom na podmienkach novej dlhodobej zmluvy

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Pickford prišiel do Evertonu v roku 2017 zo Sunderlandu, s „karamelkami" má platný kontrakt do 30. júna 2027.

Autor TASR
Londýn 13. októbra (TASR) - Brankár anglickej futbalovej reprezentácie Jordan Pickford sa dohodol s Evertonom na podmienkach novej dlhodobej zmluvy. K podpisu kontraktu by malo prísť v priebehu tohto týždňa, keď sa Pickford vráti z reprezentačného zrazu. Informovala o tom agentúra DPA.

Pickford prišiel do Evertonu v roku 2017 zo Sunderlandu, s „karamelkami" má platný kontrakt do 30. júna 2027. Za Everton odchytal v Premier League vyše 300 zápasov. V drese anglického národného tímu absolvoval 79 duelov a na uplynulých štyroch veľkých turnajoch bol brankárskou jednotkou Albiónu.
