Pickford sa dohodol s Evertonom na predĺžení zmluvy

Liverpool 23. februára (TASR) - Anglický futbalový brankár Jordan Pickford sa dohodol so svojím súčasným zamestnávateľom FC Everton na predĺžení kontraktu a ukončil tak špekulácie o možnom prestupe do Tottenhamu.



Dvadsaťosemročný brankár prišiel do Evertonu v roku 2017, za klub Premier League odohral viac než 200 zápasov. Tréner tímu Sean Dyche verí, že Pickford môže naďalej herne rásť. "Je vynikajúci hráč. Pre náš klub odvádza dobré služby a určite to tak bude aj naďalej. Doteraz bol fantastický, takže chceme, aby to tak pokračovalo," citovala Dycheho agentúra AFP.



Dyche v januári nahradil na trénerskom poste bývalého anglického reprezentanta Franka Lamparda. Od jeho príchodu vyhral Everton dve z uplynulých troch ligových stretnutí, vrátane víťazstva 1:0 nad lídrom tabuľky Arsenalom. Liverpoolsky klub aktuálne figuruje na 16. priečke v Premier League, od zóny zostupu ho delí len jeden bod.