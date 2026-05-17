Piesne futbalových MS: Africká Waka Waka lámala rekordy
TERAZ.SK predstavuje oficiálne piesne spojené so svetovými šampionátmi vo futbale. Šiestou je Waka Waka od Shakiry.
Autor Erik Máder/TASR
Bratislava 17. mája (Teraz.sk) - Oficiálnou piesňou majstrovstiev sveta vo futbale 2010 v JAR bola skladba kolumbijskej speváčky Shakiry Waka Waka (This Time for Africa), ktorá je zapísaná do Guinessovej knihy rekordov, ako najvyhľadávanejšia oficiálna pieseň futbalových šampionátov.
Skladba mala na začiatku roka 2025 na platforme Spotify viac ako miliardu prehratí. A to pritom vznikla vedľa hospodárskej budovy...
„Áno, stalo sa to, keď som bola na mojej farme v Uruguaji. Práve som išla zo stodoly k domu, keď mi napadol ten hlavný motív,“ priznala Shakira na tlačovej konferencii v roku 2010, o ktorej informovala agentúra AP. „Okamžite som si to zahrala na gitare a bola si istá, že ak to dobre znie len tak na španielke a s vokálom, bude to silné,“ dodala kolumbijská speváčka. Čas jej dal za pravdu, okrem streamovacieho rekordu sa skladba dostala na vrchol mnohých, najmä európskych rebríčkov a napríklad vo Francúzsku, Dánsku, Taliansku, či Švajčiarsku sa stala aj hitom roka 2010. Kým si však pesnička, považovaná za najchytľavejšiu skladbu zo všetkých oficiálnych piesní futbalových šampionátov získala masívnu podporu, museli jej iniciátori z FIFA čeliť výhradám z krajiny organizátora turnaja. V Juhoafrickej republike veľmi nechceli prijať fakt, že orgán svetového futbalu hľadá interpreta s globálnym potenciálom, boli presvedčení, že interpretom skladby mal byť niekto z Afriky.
Napokon sa podarilo dosiahnuť neplánovaný kompromis, keďže spolu so Shakirou nahrala skladbu juhoafrická kapela FreshlyGround a to vďaka náhodnému stretnutiu s producentom a spoluautorom piesne Johnom Hillom v newyorskom štúdiu. Bubeník Pete Cohen pre časopis Cape Town Magazine priznal, že kapela jednoducho bola v správnom čase na správnom mieste. „A treba povedať, že bez tejto skladby by sa naše meno nikdy nedostalo tak výrazne do povedomia,“ uviedol.
Africké motívy napokon do skladby nepriniesla len kapela FreshlyGround. Názov Waka Waka je slangový výraz z Kamerunu, (vo voľnom preklade „Poď na to“) a časti chorálov sú spájané s piesňou kamerunskej kapely Golden Sounds z 80-tych rokov. Okrem počinu Shakiry sa so svetovým šampionátom v JAR spájajú aj ďalšie piesne – oficiálnou hymnou sa stala kompozícia pod názvom Sign Of a Victory, za ktorou stojí R Kelly a juhoafrická gospelová skupina Soweto Spiritual Singers. Šampionát mal aj pesničku spojenú s maskotom turnaja – leopardom Zakumim. Pod názvom Game On ju mali na svedomí americký raper, známy ako Pitbull , britský hudobný producent Dario G a juhoafrická skupina TKZee.
Veľmi známou a populárnou sa však stala aj pesnička pod názvom Wavin' Flag od kanadského interpreta so somálskymi koreňmi, ktorý si hovorí K'naan.
Pieseň si pre reklamné účely v súvislosti so šampionátom vybrala spoločnosť Coca-Cola a práve touto cestou sa pesnička stala známa. Hoci, pôvodne s futbalom nemala nič spoločné. Je to pieseň, vychádzajúca zo životného príbehu speváka a ťažkých skúšok, ktorým on i ďalší Somálčania čelili po vypuknutí občianskej vojny v tejto africkej krajine na začiatku 90-tych rokov. Rodák z hlavného mesta Mogadiš mal viac šťastia ako ostatní, s mamou sa mu podarilo odcestovať z krajiny do Spojených štátov, odkiaľ sa neskôr presídlili do kanadského Toronta. „Pieseň je vlastne o tom, ako sa dostať z temnoty, ako čeliť nepriazni osudu a prejsť od zúfalstva k nádeji,“ vysvetlil K'naan v rozhovore pre BBC.
Vo verzii, ktorá bola použitá v súvislosti so šampionátom bola preto i pozmenená časť textu a pasáže o vojnách a vybavovaní si účtov, ktoré sú súčasťou albumovej verzie, nahradili slová o šampiónoch, ktorí nastupujú na ihrisko...
Majstrami sveta sa v roku 2010 v Juhoafrickej republike stali Španieli. Gól Iniestu v predĺžení rozosmutnil „večne druhých Holanďanov“ a potvrdil obdobie španielskej dominancie, keď La Furia Roja získala po európskom titule v roku 2008 aj svetovú trofej. Pre Slovákov však turnaj navždy zostane najsilnejšie spätý s účasťou slovenských futbalistov, ktorí sa dostali až do osemfinále. Úspech, ktorým postup zo základnej skupiny rozhodne bol, sa pritom nerodil ľahko. Po rozčarovaní z remízy s Novým Zélandom 1:1 a príučke od Paraguaja, ktorý ich k ničomu nepustil (0:2), zverencom vtedajšieho a najnovšie aj súčasného trénera reprezentácie Vladimíra Weissa st. nedával v zápase s obhajcami titulu z Talianska nikto veľké šance. Napokon z toho bolo v Johannesburgu jedno o z najslávnejších víťazstiev slovenského národného tímu 3:2. Na ten zápas zrejme nezabudne Gennaro Gattuso, jedna z hviezd talianskeho tímu, ktorý sa možno aj dnes budí zo sna, ktorý mu pripomenie, ako ho v strede poľa znemožnil Juraj Kucka, vo svojom prvom veľkom reprezentačnom zápase. My určite nezabudneme na dva góly Roba Vitteka, ale ani na ten víťazný, ktorý sa zrodil potom, čo Kamil Kopúnek nedodržal taktické pokyny. Jeho pohyb do 16-tky vraj sprevádzali slová trénera: „Kam beží ten ko… góóóól!"
O týždeň spomienka na MS 2014 v Brazílii a oficiálnu pesničku šampionátu We Are One (Ole Ola), za ktorou bola trojica Pitbull, Jennifer Lopez a Claudia Leitte. MS 2026 v USA, Mexiku a Kanade sa začínajú už o necelý mesiac.