PIESNE FUTBALOVÝCH MS: Brazílska We Are One zaostala za Waka Waka
TERAZ.SK predstavuje oficiálne piesne spojené so svetovými šampionátmi vo futbale. Siedmou je skladba We Are One (Ole Ola), za ktorou stoja Pitbull, Jennifer Lopez a Claudia Leitte.
Autor Erik Máder/TASR
Bratislava 24. mája (Teraz.sk) - Oficiálnou pesničkou majstrovstiev sveta v roku 2014 v Brazílii bola skladba We Are One (Ole Ola), za ktorou stoja Pitbull, Jennifer Lopez a Claudia Leitte. Výber medzinárodnej futbalovej federácie FIFA síce aj v tomto prípade mieril k interpretom s globálnym zásahom v spojení s osobnosťou domáceho regiónu, ťažkú úlohu aspoň napodobniť úspech piesne MS 2010 - Waka Waka (This Time for Africa) od Shakiry sa skladbe ale nepodarilo naplniť. A kritiku zožala aj v krajine organizujúcej šampionát.
Autorským základom skladby bola dvojica Thomas Troelsen a Pitbull. Dánsky autor, spevák a producent a americkým raper kubánskeho pôvodu už v tom čase mali za sebou viacero spoločných produkcií. Pozvanie Jennifer Lopez sa tiež odvíjalo od predchádzajúceho prepojenia, ešte pred rokom 2014 nahrala J.Lo viacero úspešných skladieb s Pitbullom – napríklad On The Floor, Live it Up či Dance Again. Zastúpenie brazílskej speváčky Claudie Leitte vychádzalo z jej dosahu na brazílsky, resp. latinskoamerický trh, ktorý bol podporený nielen jej televíznou a speváckou kariérou, ale napríklad aj tým, že v pokračovaní animovanej komédie Autá 2 z produkcie Pixar dala svoj hlas jednej z postáv – pretekárskemu autu z Rio de Janeiro Carla Veloso.
Pre Pitbulla nebola práca na pesničke k futbalovým majstrovstvám sveta novinkou, štyri roky predtým sa podieľal na oficiálnej piesni maskota šampionátu v JAR. Možnosť byť interpretom oficiálnej pesničky celého šampionátom bral ako veľkú česť, podčiarkol zároveň globálny efekt. „Naozaj verím, že táto krásna hra a sila hudby nám pomôžu zjednotiť sa, lebo spoločne, ako celok, ako jeden tím sme najsilnejší,“ citoval Pitbulla magazín Rolling Stone po oznámení výberu oficiálnej piesne šampionátu. J.Lo takisto deklarovala, že možnosť podieľať sa na pesničke šampionátu si veľmi váži. „Vyrastala som v rodine, kde futbal milovali, preto som nadšená, že budem môcť túto skladbu odprezentovať so svojimi kolegami na otváracom ceremoniáli turnaja,“ uviedla.
Prijatie skladby bolo rôznorodé. Od pochvaly za chytľavosť a temperament piesne až po úplne opačný pohľad, hovoriaci o otrepanosti a absencii autentickej brazílskej hudobnej stopy v nahrávke. Najmä v Brazílii boli v tomto kontexte mimoriadne kritickí. Poukazovali napríklad na to, že majstrovstvá v krajine, kde sa hovorí po portugalsky, sprevádza pieseň, v ktorej znie najmä angličtina a španielčina. Portál kanadského verejnoprávneho média CBC napríklad citovala Brazílčanov, pôsobiacich v krajine javorových listov, ktorí sa o pesničke vyjadrujú ako o nudnej a umelej, navyše hudobne nereprezentujúcej fakt, že Brazília je krajina známa aj vďaka štýlom ako samba či bossa nova. „Majú jednoducho pocit, že v tomto je pieseň kultúrne necitlivá,“ dodala CBC.
Časopis Billboard k tomu priložil aj pomer sledovaní či stiahnutí pesničky We Are One v porovnaní s Waka Waka, kde pesnička k MS 2014 sa ani len nepribližuje svojej predchodkyni. Podobne to bolo aj v rámci rebríčkovej úspešnosti, kde sa We Are One dostala na vrchol len v Belgicku a Maďarsku (Waka Waka bola jednotkou vo vyše 10 európskych krajinách i ďalších latino rebríčkoch) a aj v prvej stovke Billboardu sa udržala len tri týždne (Waka Waka tam ostala 18 týždňov).
K šampionátu v Brazílii vytvorili okrem oficiálnej piesne aj oficiálnu hymnu. Pod názvom Dar um Jeito (We Will Find a Way) ju produkovali Carlos Santana a Wyclef Jean v spolupráci so švédsko-brazílskou dvojicou Avicii a Alexandre Pires. Taktiež, podobne ako na predchádzajúcom svetovom turnaji vznikla aj oficiálna pesnička maskota šampionátu – tentoraz pásavca menom Fuleco – volala sa Tatu Bom de Bola a naspieval ju brazílsky pesničkár Arlindo Cruz.
Okrem toho však vznikla aj akási anti-hymna šampionátu. Bola reakciou značnej časti brazílskej verejnosti, kritizujúcej výdavky na šampionát kontrastujúce s problémami v brazílskom školstve, zdravotníctve či sociálnom systéme, vysokou mierou korupcie a nezamestnanosti v krajine. O pesničku, prezentujúcu odvrátenú stránku Brazílie na pozadí pozlátka futbalového šampionátu sa postaral spevák z Ria Edu Krieger v skladbe Desculpe, Neymar (Prepáč Neymar).
Práve Neymar sa postaral o prvé dva góly Kanárikov v úvodnom zápase šampionátu, v ktorom Seleção zdolalo Chorvátov 3:1. Vtedajšia hviezda Barcelony na turnaji skončila vo štvrťfinále, v ktorom Neymar utrpel zlomeninu bedrového stavca. Nebol tak pri historickej hanbe Brazílčanov, ktorú zažili v semifinále s Nemeckom, ktorým podľahli 1:7, pričom už po polhodine hry bolo 0:4. Plakali futbalisti, plakali fanúšikovia...
Neúspešný šampionát pre domáci tím ešte zvýraznila prehra Brazílie rozdielom triedy v zápase o tretie miesto s Holandskom. Majstrami sveta sa stali Nemci, ktorým vo finále s Argentínou priniesol štvrtý titul krásnym gólom v predĺžení „Super Mario“ Götze.
O týždeň spomienka na oficiálnu pieseň MS 2018 v Rusku – Live It Up, za ktorou stála trojica Nicky Jam, Will Smith a Era Istrefi. MS vo futbale 2026 v USA, Kanade a Mexiku sa začínajú už o necelé tri týždne.