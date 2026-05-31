PIESNE FUTBALOVÝCH MS: Ruskom v 2018 znela Live It Up
Autor Erik Máder/TASR
Bratislava 31. mája (Teraz.sk) - Oficiálnou pesničkou majstrovstiev sveta 2018 v Rusku bola skladba Live It Up v podaní trojice Nicky Jam, Will Smith a Era Istrefi. Pesnička vyšla 25. mája 2018, necelé tri týždne pred otvorením šampionátu a sprevádzalo ju video, v ktorom sa objavil aj slávny Brazílčan Ronaldinho.
Aj tentoraz malo ísť o medzinárodné spojenie, ktoré bude mať globálny zásah. Nicky Jam, držiteľ Grammy v kategórii Latino, svetová filmová, ale aj hudobná hviezda à la Will Smith a albánska speváčka Era Istrefi, ktorá sa podobne ako Rita Ora narodila v kosovskej Prištine. A k tomu aj americký DJ a producent Thomas Wesley Pentz, známy ako Diplo, s aureolou spoluprác s najväčšími hudobnými hviezdami i vlastnou produkciou, ktorá zažiarila napríklad v podobe Major Lazer a hitu Lean on. Práve Diplo priznal, že dovtedy nikdy nerobil podobnú medzinárodnú produkciu. „Je úžasné, koľko hviezd sa zišlo, aby vytvorili silnú atmosféru,“ komentoval vznik a produkciu piesne jej producent. Will Smith, už od 80-tych rokov známy z produkcie dvojice DJ Jazzy Jeff and The Fresh Prince a v 90-tych rokoch i svojou úspešnou sólovou tvorbou, bol v čase nahrávania pesničky skôr v hudobnej hibernácii, no ponuku neváhal prijať. „Je to česť, ak vás k takejto spolupráci oslovia, o to viac, ak ide o podujatie, ktoré spája celý svet. No a my vlastne k tomu chceme prispieť tým, že ten svet našou pesničkou roztancujeme,“ uviedol pri príležitosti prezentácie oficiálnej pesničky šampionátu. Najmenej známa súčasť trojice interpretov, speváčka Era Istrefi priznala, že ju pozvanie do tímu hviezd potešilo o to viac, že sama miluje futbal.
Hlavný interpret skladby, hviezda latino Nicky Jam povedal, že účasť na projekte oficiálnej piesne svetového šampionátu ho napĺňa hrdosťou. „Je to celoživotný úspech. Len veľmi malému počtu umelcov sa takejto pocty dostane, ja môžem svojim deťom a vnúčatám raz povedať, že ja som to dokázal,“ vyhlásil.
K samotnej pesničke sa s odstupom času vyjadroval oveľa striedmejšie. Potvrdil, že to nebola úplne jeho predstava. „Jednoducho mi povedali, že ak chcem naspievať oficiálnu pesničku šampionátu, budem spievať túto,“ vyhlásil. „Popravde, ak by som mal ja napísať pesničku k majstrovstvám, poňal by som to asi inak,“ uviedol v jednom z rozhovorov, v ktorom zároveň spresnil, že autorom skladby bol jeden z producentov – americký raper Quavious Keyate Marshall, alias Quavo.
Možno to bola aj súčasť obrany voči kritike, ktorú skladba zožala. Už tradične jej vyčítali, že svojou atmosférou a štýlom vôbec neladí s hostiteľskou krajinou šampionátu, dokonca jej vyčítali akúsi programovanú umelosť. A v jednej z recenzii sa dokonca objavila otázka, či za tým náhodou nie je umelá inteligencia.
Majstrom sveta v roku 2018 a svoj druhý svetový titul získalo Francúzsko. Les Bleus najprv vyhrali základnú skupinu, aby potom vo vyraďovacích súbojoch zdolávali jednu prekážku za druhou. Pamätný bol najmä osemfinálový súboj s Argentínou s krásnymi gólmi.
V semifinále Francúzi prekazili sen belgickej zlatej generácii na čele s trojicou De Bruyne-Hazard-Lukaku a vo finále vyhrali and Chorvátmi, ktorí, vedení najlepším hráčom turnaja, Lukom Modričom, odohrali takisto úžasný turnaj. Naopak, obhajcovia titulu z Nemecka skončili už v základnej skupine.
MS 2018 boli zároveň posledné, ktoré na vlastné oči videla jedna z najväčších futbalových legiend – Diego Armando Maradona. Hoci už len v úlohe diváka, aj v hľadisku zvádzal neskutočné súboje, najmä sám so sebou. A tak ako futbalisti na trávniku, aj on toho musel mať v zápasovom vypätí na konci plné zuby...Alebo plný nos?
O týždeň spomienka na doteraz posledné futbalové majstrovstvá sveta, ktoré v roku 2022 hostil Katar. Oficiálnou pesničkou bola Hayya Hayya (Better Together), ktorú naspievali Trinidad Cardona, Davido a Aisha. MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku sa začínajú už o necelé dva týždne.