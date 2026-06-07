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PIESNE FUTBALOVÝCH MS: Katarskú horúčavu osviežil song Hayya Hayya
TERAZ.SK predstavuje oficiálne piesne spojené so svetovými šampionátmi vo futbale.
Autor Erik Máder/TASR
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Bratislava 7. júna (Teraz.sk) - Oficiálnou pesničkou predvianočných MS v Katare v roku 2022 bola skladba pod názvom Hayya Hayya (Better Together), za ktorou strojí trojica Trinidad Cardona, Davido a Aisha. K dvojici Američanov s mexickými a africkými koreňmi sa pridala speváčka z hostiteľskej krajiny MS Aisha Al Ziani.
„Arabský názov pesničky znamená výzvu k akcii, niečo ako „let's go“ v angličtine. V spojení s „better together“ zároveň vyzýva ľudí, aby oslávili a užili si spoločné chvíle,“ vysvetlila speváčka vo videu, prezentujúcom jej účasť v oficiálnej pesničke šampionátu. Práve jej participácia na pesničke bola samostatnou témou. K spolupráci Aishu prizvali po tom, čo zaujala prezentáciou svojich piesní a spevu na sociálnych sieťach, v tomto zmysle sa ako katarská speváčka stala istým spôsobom priekopníčkou. „Myslím si, že som tým aj tak trochu otvorila dvere ďalším ženám, dievčatám, ktoré v Katare snívajú o tom, že budú raz speváčkou,“ prezradila rodáčka z Dohy, ktorá priznala, že ju tešia ohlasy dievčat, ktoré jej posielajú svoje videá, svoje pesničky a ďakujú jej za inšpiráciu.
Majstrovstvá sveta 2022 sa z dôvodu katarských letných horúčav konali od konca novembra do polovice decembra. Začali sa mimochodom v deň, keď sa Marek Hamšík v prípravnom zápase s Čile (0:0) na Národnom futbalovom štadióne rozlúčil s reprezentačnou kariérou (hoci o pol roka pomohol ešte v dvoch zápasoch kvalifikácie na EURO 2024). Titul na arabskom polostrove získala Argentína na čele s Lionelom Messim, ktorá vo vzrušujúcom finále zdolala až na pokutové kopy Francúzsko – oba tímy si zopakovali nádherný súboj z predchádzajúceho šampionátu v Rusku. V Katare potvrdili svoju príslušnosť k absolútnej svetovej špičke Chorváti, ktorí v zápase o tretie miesto vyhrali nad zrejme najväčším prekvapením turnaja – Marokom. Futbalisti severoafrickej krajiny nechali za sebou vo vyraďovacích kolách aj Španielsko i Portugalsko. No a ako každý svetový šampionát, aj tento priniesol nádherné góly.
Verme, že nádherné góly a úžasné futbalové divadlo prinesie aj blížiaci sa šampionát, ktorý sa premiérovo uskutoční v troch krajinách – USA, Kanade a Mexiku, Sprevádzať ho bude pesnička pod názvom Dai Dai a túto v taliančine znamenajúcu výzvu prezentuje Shakira, ktorá sa stáva už druhýkrát hlavnou interpretkou oficiálnej piesne šampionátu (tou prvou bola Waka Waka v roku 2010). Parťákom kolumbijskej speváčky je tentoraz Nígerijčan Burna Boy. Pesničku oficiálne vydali 15. mája a aj spolu s videom, v ktorom najväčšie hviezdy svetového futbalu uisťujú, že sú „pripravení“. Pesnička je zároveň súčasťou nadačného fondu FIFA Global Citizen Education Fund, ktorého prostriedky pomáhajú zlepšovať možností detí na vzdelávanie i futbalové aktivity.
„Arabský názov pesničky znamená výzvu k akcii, niečo ako „let's go“ v angličtine. V spojení s „better together“ zároveň vyzýva ľudí, aby oslávili a užili si spoločné chvíle,“ vysvetlila speváčka vo videu, prezentujúcom jej účasť v oficiálnej pesničke šampionátu. Práve jej participácia na pesničke bola samostatnou témou. K spolupráci Aishu prizvali po tom, čo zaujala prezentáciou svojich piesní a spevu na sociálnych sieťach, v tomto zmysle sa ako katarská speváčka stala istým spôsobom priekopníčkou. „Myslím si, že som tým aj tak trochu otvorila dvere ďalším ženám, dievčatám, ktoré v Katare snívajú o tom, že budú raz speváčkou,“ prezradila rodáčka z Dohy, ktorá priznala, že ju tešia ohlasy dievčat, ktoré jej posielajú svoje videá, svoje pesničky a ďakujú jej za inšpiráciu.
Majstrovstvá sveta 2022 sa z dôvodu katarských letných horúčav konali od konca novembra do polovice decembra. Začali sa mimochodom v deň, keď sa Marek Hamšík v prípravnom zápase s Čile (0:0) na Národnom futbalovom štadióne rozlúčil s reprezentačnou kariérou (hoci o pol roka pomohol ešte v dvoch zápasoch kvalifikácie na EURO 2024). Titul na arabskom polostrove získala Argentína na čele s Lionelom Messim, ktorá vo vzrušujúcom finále zdolala až na pokutové kopy Francúzsko – oba tímy si zopakovali nádherný súboj z predchádzajúceho šampionátu v Rusku. V Katare potvrdili svoju príslušnosť k absolútnej svetovej špičke Chorváti, ktorí v zápase o tretie miesto vyhrali nad zrejme najväčším prekvapením turnaja – Marokom. Futbalisti severoafrickej krajiny nechali za sebou vo vyraďovacích kolách aj Španielsko i Portugalsko. No a ako každý svetový šampionát, aj tento priniesol nádherné góly.
Verme, že nádherné góly a úžasné futbalové divadlo prinesie aj blížiaci sa šampionát, ktorý sa premiérovo uskutoční v troch krajinách – USA, Kanade a Mexiku, Sprevádzať ho bude pesnička pod názvom Dai Dai a túto v taliančine znamenajúcu výzvu prezentuje Shakira, ktorá sa stáva už druhýkrát hlavnou interpretkou oficiálnej piesne šampionátu (tou prvou bola Waka Waka v roku 2010). Parťákom kolumbijskej speváčky je tentoraz Nígerijčan Burna Boy. Pesničku oficiálne vydali 15. mája a aj spolu s videom, v ktorom najväčšie hviezdy svetového futbalu uisťujú, že sú „pripravení“. Pesnička je zároveň súčasťou nadačného fondu FIFA Global Citizen Education Fund, ktorého prostriedky pomáhajú zlepšovať možností detí na vzdelávanie i futbalové aktivity.
MS 2026 sa začínajú už vo štvrtok, úvodným zápasom Mexiko - JAR.