Piešťanky v EP proti Galatasaray, Jamesová: Nedáme im nič zadarmo

Program 3. kola skupinovej fázy Európskeho pohára – C-skupina:



streda 9. novembra



18.00 h: Piešťanské Čajky - Galatasaray Cagdas Factoring Istanbul



štvrtok 10. novembra



19.00 h: Slávia Banská Bystrica - InvestInTheWest Enea Gorzów







Tabuľka C-skupiny:



1. Gorzów 2 2 0 148:139 4



2. Galatasaray 2 1 1 165:130 3



3. Piešťany 2 1 1 153:121 3



4. Banská Bystrica 2 0 2 103:179 2

Piešťany 8. novembra (TASR) – Basketbalistky Piešťanských Čajok majú pred sebou tretie stretnutie v C-skupine Európskeho pohára FIBA. Na úspech v slovenskom súboji so Sláviou Banská Bystrica sa pokúsia nadviazať doma, proti bude v stredu 9. novembra o 18.00 h turecký veľkoklub Galatasaray Istanbul.Pôjde o priamy súboj o druhé miesto v tabuľke, oba tímy majú na konte zhodne po jednej výhre a jednej prehre. Je však jasné, že proti úradujúcemu majstrovi Slovenska stojí súper inej hmotnostnej kategóriepriblížil najbližšieho súpera tréner Čajok Peter Jankovič.Galatasaray obsadil tretiu priečku v predchádzajúcej edícii Eurocupu, takže je jasné, kto je pred úvodným rozskokom papierovým favoritom. V domácej súťaži ešte navyše v tomto ročníku neprehral, o to väčšie prekvapenie je minulotýždňová eurocupová prehra s poľskou Eneou Gorzów (71:78).vyhlásila pivotka Piešťan Ke'Shunan Jamesová.Spolu so spoluhráčkami chcú aj oni nájsť recept na turecký veľkoklub a priblížil sa k zisku postupovej miestenky. Nebude to jednoduchá úloha, ale s podporou fanúšikov sa pokúsia získať druhú výhru v C-skupine.vysvetlil Jankovič recept na úspech.Kvalita Galatasarayu, ktorý má v kádri viacero reprezentantiek svojich krajín a niekoľko hráčok zo zámorskej WNBA, zvyšuje fanúšikovský záujem o toto stretnutie.vyjadrila sa pivotka Ana Mandičová.Oba tímy počas víkendu uspeli, v lige tak zostávajú bez prehier na vedúcich priečkach. V Eurocupe to môže byť kľúčový duel, priamy postup si totiž vybojujú družstvá na prvých dvoch miestach a šanca na pokračovanie v súťaži je aj z tretieho miesta.dodal na záver kormidelník Čajok.Zápas Piešťanských Čajok s Galatasarayom Istanbul odvysiela v priamom prenose športová televízia JOJ Šport.