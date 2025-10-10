< sekcia Šport
Piešťanom nevyšiel vstup do Eurocupu, Szmereková: „Chceme popracovať“
Čajky zaznamenali prvú súťažnú prehru v tomto ročníku a v Eurocupe pokračuje ich čakanie na víťazstvo.
Autor TASR
Bukurešť 10. októbra (TASR) - Zranenie rozohrávačky Indie Farcyovej a nevydarený druhý polčas mali svoj podiel na tom, že basketbalistkám Piešťanských Čajok nevyšiel vstup do tohtoročnej edície Európskeho pohára (Eurocup). Na palubovke rumunského Rapidu Bukurešť boli v hre o víťazstvo, ale napokon odchádzali s prehrou o 18 bodov (51:69).
Vynútený koniec francúzskej rozohrávačky už v druhej minúte zápasu pre zranenie zasiahol do herných plánov Piešťan, ale minimálne do konca tretej štvrtiny bola možnosť uspieť v prvom zápase I-skupiny. „Nič sme nechceli meniť, chceli sme hrať viac agresívne, ale nepodarilo sa nám to. Keď sme nedokázali skórovať ľahké body v útoku, tak naše sebavedomie klesalo a začali sme robiť väčšie chyby v obrane. Mrzí ma to, pretože išlo o stretnutie, v ktorom sme sa mohli pokúsiť o víťazstvo, aj keď konečný rozdiel nezodpovedá priebehu,“ vyjadril sa pre TASR tréner Čajok Peter Jankovič k zmenám medzi prvým a druhým polčasom.
Oveľa väčšiu zodpovednosť a najmä piešťanskú hru dostala do rúk ešte stále len 19-ročná mládežnícka reprezentantka Slovenska Ema Szmereková: „Snažila som sa hrať čo najzodpovednejšie a nerobiť hlúpe chyby, ktoré by boli nejako potrestané. Hrala som proti oveľa skúsenejším hráčkam, verím, že som sa s touto príležitosťou popasovala v daný moment najlepšie, ako som vedela. Dúfam, že India bude čo najskôr v poriadku. Začiatok zápasu sme začali veľmi dobrou aktivitou na útočnom doskoku, čo nám prinieslo aj víťazstvo v prvej štvrtine. Postupne nám to však vyprchalo, na Bukurešť sme sa doťahovali, no na konci nám odišli sily a nepodarilo sa nám súpera dobehnúť. V momentoch, kedy sa zápas lámal a súper úspešne trestal naše chyby, nám chýbala na druhej strane palubovke vyššia úspešnosť v zakončení a rozvaha.“
Čajky tak napokon zaznamenali prvú súťažnú prehru v tomto ročníku a v Eurocupe pokračuje ich čakanie na víťazstvo. V Bukurešti však ukázali, že aktuálny slovenský majster má na to, aby sa prípadne zapojil do bojov o pokračovanie v súťaži. „Každý jeden detail rozhoduje a každá chyba sa trestá. Každý jeden účastník Eurocupu má kvalitu. Musíme byť viac disciplinovanejší, keďže je tím mladší, hráčky menej skúsené. Zrazu majú inú úlohu a musia si na to zvyknúť. Je potrebné sa držať pravidiel a verím, že postupom času budú naše výkony lepšie. Inkasovaných 69 bodov na to, že sme hrali vonku, nie je nejako veľa. Pozitívom možno boli výkony niektorých hráčok, ktoré dostali väčšinu minutáž a zahrali si takýto ťažký zápas. Netreba však teraz vešať hlavy dole, stále je to len prvý duel. Teraz nás čakajú tri zápasy doma. Bude to veľmi náročné, ale môžeme v týchto stretnutiach len získavať. Sme sklamaní, ale musíme sa dívať dopredu a treba sa na to pozerať ako príležitosť, že je možnosť si zahrať takéto zápasy,“ zamyslel sa piešťanský kouč.
Po stretnutí v Rumunsku je teraz pred jeho tímom v Eurocupe trojzápasová šnúra domácich duelov, ktorá štartuje v stredu 15. októbra o 18.00 h konfrontáciou so španielskym tímom Movistar Estudiantes Madrid. „Určite nechceme mať hlavy dole. Chceme popracovať hlavne na premieňaní šancí aj v ťažkých momentoch, snažiť sa vyvarovať zbytočných chýb, lepšie brániť a hrať koncentrovanejšie počas celých 40 minút,“ dodala na záver Szmereková.
Vynútený koniec francúzskej rozohrávačky už v druhej minúte zápasu pre zranenie zasiahol do herných plánov Piešťan, ale minimálne do konca tretej štvrtiny bola možnosť uspieť v prvom zápase I-skupiny. „Nič sme nechceli meniť, chceli sme hrať viac agresívne, ale nepodarilo sa nám to. Keď sme nedokázali skórovať ľahké body v útoku, tak naše sebavedomie klesalo a začali sme robiť väčšie chyby v obrane. Mrzí ma to, pretože išlo o stretnutie, v ktorom sme sa mohli pokúsiť o víťazstvo, aj keď konečný rozdiel nezodpovedá priebehu,“ vyjadril sa pre TASR tréner Čajok Peter Jankovič k zmenám medzi prvým a druhým polčasom.
Oveľa väčšiu zodpovednosť a najmä piešťanskú hru dostala do rúk ešte stále len 19-ročná mládežnícka reprezentantka Slovenska Ema Szmereková: „Snažila som sa hrať čo najzodpovednejšie a nerobiť hlúpe chyby, ktoré by boli nejako potrestané. Hrala som proti oveľa skúsenejším hráčkam, verím, že som sa s touto príležitosťou popasovala v daný moment najlepšie, ako som vedela. Dúfam, že India bude čo najskôr v poriadku. Začiatok zápasu sme začali veľmi dobrou aktivitou na útočnom doskoku, čo nám prinieslo aj víťazstvo v prvej štvrtine. Postupne nám to však vyprchalo, na Bukurešť sme sa doťahovali, no na konci nám odišli sily a nepodarilo sa nám súpera dobehnúť. V momentoch, kedy sa zápas lámal a súper úspešne trestal naše chyby, nám chýbala na druhej strane palubovke vyššia úspešnosť v zakončení a rozvaha.“
Čajky tak napokon zaznamenali prvú súťažnú prehru v tomto ročníku a v Eurocupe pokračuje ich čakanie na víťazstvo. V Bukurešti však ukázali, že aktuálny slovenský majster má na to, aby sa prípadne zapojil do bojov o pokračovanie v súťaži. „Každý jeden detail rozhoduje a každá chyba sa trestá. Každý jeden účastník Eurocupu má kvalitu. Musíme byť viac disciplinovanejší, keďže je tím mladší, hráčky menej skúsené. Zrazu majú inú úlohu a musia si na to zvyknúť. Je potrebné sa držať pravidiel a verím, že postupom času budú naše výkony lepšie. Inkasovaných 69 bodov na to, že sme hrali vonku, nie je nejako veľa. Pozitívom možno boli výkony niektorých hráčok, ktoré dostali väčšinu minutáž a zahrali si takýto ťažký zápas. Netreba však teraz vešať hlavy dole, stále je to len prvý duel. Teraz nás čakajú tri zápasy doma. Bude to veľmi náročné, ale môžeme v týchto stretnutiach len získavať. Sme sklamaní, ale musíme sa dívať dopredu a treba sa na to pozerať ako príležitosť, že je možnosť si zahrať takéto zápasy,“ zamyslel sa piešťanský kouč.
Po stretnutí v Rumunsku je teraz pred jeho tímom v Eurocupe trojzápasová šnúra domácich duelov, ktorá štartuje v stredu 15. októbra o 18.00 h konfrontáciou so španielskym tímom Movistar Estudiantes Madrid. „Určite nechceme mať hlavy dole. Chceme popracovať hlavne na premieňaní šancí aj v ťažkých momentoch, snažiť sa vyvarovať zbytočných chýb, lepšie brániť a hrať koncentrovanejšie počas celých 40 minút,“ dodala na záver Szmereková.