Piešťanské Čajky angažovali Krajčovičovú a Vandlíkovu

Piešťany 15. júla (TASR) - Účastník najvyššej slovenskej ženskej basketbalovej súťaže Piešťanské Čajky angažoval Moniku Krajčovičovú a Terezu Vandlíkovú.



Dvadsaťdvaročná pivotka Krajčovičová pôsobila v minulej sezóne v tíme Dubček Bratislava, kde bola najproduktívnejšou hráčkou s priemerom 10 bodov a 4 doskoky. "Ponuka z Piešťan ma oslovila kvôli trénerskému vedeniu, tréningovým podmienkam a takisto ma lákala možnosť získať nové skúsenosti v medzinárodných súťažiach. Prísť do Piešťan beriem ako príležitosť posunúť sa o krok dopredu a som sa túto možnosť vďačná," uviedla Krajčovičová na oficiálnom webe Čajok. uviedla 183 centimetrov vysoká pivotka.



Šestnásťročná mládežnícka reprezentantka SR Vandlíková je odchovankyňa MBK Stará Turá. V sezóne 2019/2020 hrávala za družstvo kadetiek Starej Turej. So slovenskou basketbalovou reprezentáciou do 16 rokov sa minulý rok zúčastnila na majstrovstvách Európy B–divízie v bulharskej Sofii. Aktuálne patrí do výberu slovenskej reprezentácie dievčat do 18 rokov. "Som vďačná za takúto príležitosť. Budem robiť všetko pre to, aby som sem zapadla. Znamená to pre mňa veľmi veľa a verím, že všetko zvládnem. Je to pre mňa veľká šanca posunúť sa ďalej," povedala Vandlíková.