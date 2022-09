Piešťanské Čajky čaká premiérová obhajoba titulu v extralige žien

Program 1. kola Niké EXZ 2022/2023:



1. októbra o 17.00 h: BK ŠK UMB Banská Bystrica – BAM Poprad



1. októbra o 17.00 h: MBK Ružomberok – ŠBK Šamorín



1. októbra o 18.00 h: Young Angels Košice – CBK Košice



1. októbra o 18.00 h: Piešťanské Čajky – Slávia Banská Bystrica

Termíny sezóny 2022/2023 Niké extraligy žien:



koniec nadstavbovej časti – 4. marca 2023



Final Six Slovenského pohára – 20.–22. januára 2023



Final Eight Česko-slovenského pohára – 17.–19. februára 2023



začiatok play off – 11. marca 2023:



1. kolo: 11., 15. a 18. marca 2023



semifinále: 25., 29. marca, 1., 5 a 8. apríla 2023



finále: 15., 19., 22., 26., 29. apríla 2023



baráž o účasť v budúcom ročníku – 12. a 14. mája 2023

Bratislava 30. septembra (TASR) – Basketbalistky Piešťanských Čajok idú do nového ročníka Niké extraligy žien prvýkrát v histórii klubu a súťaže ako obhajca titulu. Šancu na majstrovskú trofej majú aj ostatné tímy, zápasový kolotoč štartuje v sobotu 1. októbra o 17.00 h.V novom ročníku nie je súčasťou súťaže tím Slovana Bratislava, nováčikom je CBK Košice. V skupinovej fáze Európskeho pohára si zahrajú Piešťanské Čajky, v kvalifikácii Slávia Banská Bystrica.Hráčky z kúpeľného mesta sú favoritom na zopakovanie si majstrovských osláv. Piešťanom sa podarilo vhodne doplniť káder, na ktorého čele bude skúsená reprezentačná pivotka Anna Jurčenková. Spolu s ňou by Čajky chceli dokráčať čo najďalej aj v Európskom pohári.uviedol tréner Piešťan Peter Jankovič.Na trón by sa opäť rád vrátil Ružomberok, ale počas leta sa tím výrazne omladil a nebude mať už také početné legionárske zastúpenie, na aké boli priaznivci po minulé ročníky zvyknutí. Okrem toho sa „Ruža“ neprihlásila ani do európskych pohárov.cituje výkonného riaditeľa a manažéra klubu Radoslava Popelku portál basket.sk.Medzi kandidátov na zisk medaily nemožno opomenúť Košice. Aj v metropole východu sa vybrali cestou omladenia, ako naznačil tréner Radko Dvorščák:Ambíciami prekypuje Slávia Banská Bystrica, ktorá síce predošlú sezónu zostala bez cenného kovu, ale v novom ročníku to rozhodne plánuje zmeniť. Okrem atakovania medailových pozícií, sa premiérovo prihlásila do kvalifikácie Eurocupu. V prípade postupu cez grécku Eleftheriu Moschatu by si zahrala v skupine s Piešťanmi.prezradil tréner Miroslav Michálik.Po základnej časti sa Niké extraliga rozdelí už tradične na dve nadstavbové skupiny (o 1. – 4. miesto a 5. – 8. miesto). Záverečné kolo je na programe 4. marca 2023. Štvrťfinále play off sa odohrá na dva víťazné zápasy, semifinále a finále na tri. Na posledný tím čaká v máji (12. a 14. mája 2023) barážový dvojzápas o účasť v nasledujúcom ročníku. V januári sa odohrá finálový turnaj Slovenského pohára (20. – 22. januára 2023) a vo februári Final Eight Česko-slovenského pohára (17. – 19. februára 2023). Víťaza súťaže spoznáme najneskôr 29. apríla 2023.