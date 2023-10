Piešťanské Čajky majú prvú výhru v EP, Dudelange zdolali 70:52

hlasy po zápase:



Peter Jankovič, tréner Piešťan: "V prvom rade, teším sa z prvého víťazstva v Eurocupe. Gratulujem dievčatám k výbornému výkonu, hlavne v druhom polčase, ale myslím si, že aj prvý polčas, aj keď sme sa v ňom útočne trápili, ale bránili sme, bojovali sme a chceli sme. V tretej štvrtine sa nám to vrátilo, kde sme fakt veľmi dobre hrali v obrane a rozumne v útoku. Padlo nám niečo aj z vonku, síce nie veľa, ale dôležité strely. Som veľmi rád, že sme to ustáli a som šťastný za mladé hráčky, ktoré nám veľmi pomohli v tomto zápase. Dúfam, že to bude dobré. Mrzí ma zranenie Radky Stašovej, verím, že to nebude nič vážne, aby bola čím skôr späť a mohla nám pomôcť."



Alica Moravčíková, hráčka Piešťan: "Mali sme dobrý vstup do zápasu, až na to, že nám nepadli strely z vonku, čím sme so súperom hrali celý prvý polčas vyrovnanú hru. Vďaka dobrej obrane sme im ale nedovolili skórovať ľahké koše, aj ony sa natrápili v útoku. Do druhého polčasu sme nastúpili oveľa agresívnejšie, získali sme ľahké lopty a určite nás posmelilo aj to, že sme dali zopár striel zvonku, plus koše z tranzície. V tretej štvrtine sa to vlastne zlomilo. V poslednej štvrtine sme sa snažili stále ísť a nenechať ich znížiť náš náskok, čo sa nám aj podarilo. Som na nás veľmi hrdá, berieme si domov prvé víťazstvo."

Európsky pohár, ženy - B-skupina:



T71 Dudelange - Piešťanské Čajky 52:70 (25:27)



najviac bodov Dudelange: Loydová 17, Etuteová 10, da Silvová a Mossongová po 8 - zostava a body Piešťan: Jamesová 21, Mitrasinovičová 11, Taušová 10, Jurčenková 8, Stašová 2 (Herminjardová 16, Moravčíková 2, Kraislová a Vandlíková 0)



TH: 19/11 – 9/6, fauly: 13 - 18, trojky: 3 - 4, rozhodovali: Borusas (Lit.), Coanusová (Fr.), Simanovičová (Lot.), štvrtiny: 15:16, 10:11, 10:27, 17:16.





ďalší výsledok B-skupiny:



InvestInTheWest Enea Gorzów – Spar Girona 75:77 (34:27)



najviac bodov: Bibbyová 25, Tsinekeová 22, Jonesová 11 – Magarityová 25, Tolová 15, Mitchellová 14





tabuľka B-skupiny:



1. Girona 2 2 0 174:146 4



2. Gorzów 2 1 1 152:141 3



3. PIEŠŤANY 2 1 1 134:129 3



4. Dudelange 2 0 2 123:167 2

Dudelange 19. októbra (TASR) - Basketbalistky Piešťanských Čajok získali v B-skupine Európskeho pohára (Eurocup) prvé víťazstvo, na palubovke luxemburského T71 Dudelange triumfovali 70:52. Najvýraznejšie k tomu pomohla Ke'Shunan Jamesová, autorka 21 bodov. Výhrou si pomohli v tabuľke, v "béčku" sa nachádzajú aktuálne na tretej priečke. O ďalší úspech sa pokúsia už v stredu 25. októbra o 18.00 h, keď doma privítajú španielsky Spar Girona.Čajky dobre odštartovali svoju cestu za prvým víťazstvom v B-skupine Eurocupu, aj keď Dudelange bol viac ako zdatný súper. Prvá štvrtina sa niesla vo vyrovnanom a bojovnom duchu, tímy si vymieňali tesné vedenia. Podľa očakávania robila na domácej strane najväčšie starosti Etuteová, ale pozitívnym prekvapením bol na opačnom konci palubovky výkon Taušovej. Piešťanom ideálne vyšiel záver prvej štvrtiny, s pomocou Jamesovej otočili z 10:15 na 16:15. V druhej perióde pokračoval totožný basketbal, oba tímy sa opierali hlavne o produkciu podkošových hráčok a stále to tak bol vyrovnaný duel. Tím trénera Petra Jankoviča bol evidentne lepší na palubovke, ale podobne ako doma s Gorzówom, tak ani v Dudelange to nevedel pretaviť do väčšieho náskoku. Do šatní ale mohli ísť na prestávku spokojnejšie, vyhrávali 27:25.Ani začiatok tretej štvrtiny nevyzeral tak, že by sa na priebehu malo niečo zmeniť. Piešťany si ale vyčkali na svoju príležitosť a nekompromisne v správnom momente udreli. Kolektívne, skúsene a najmä s prehľadom hrali svoju hru, z príkladnej defenzívnej činnosti sa im v útoku darilo a výsledkom bola 19-bodová šnúra. Dudelange odstavili na päť a pol minúty, vďaka čomu išli do poslednej štvrtiny za výrazne priaznivého stavu 54:35. Domáci tím nebol s týmto vývojom zápasu spokojný, preto s ubúdajúcim časom vrhol všetky sily do útoku. Čajky však nepanikárili a svoj vybudovaný náskok si bezpečne udržiavali. Pozitívom bolo, že k úspechu na palubovke súpera prispeli bodovo takmer všetky hráčky, ktoré sa do zápasu zapojili.