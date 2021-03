Piešťanské Čajky odvolali trénerku Krč-Turbovú, nahradil ju Kačmarik

Piešťany 22. marca (TASR) - Vedenie slovenského basketbalového klubu Piešťanské Čajky v pondelok odvolalo z pozície hlavnej trénerky Luciu Krč-Turbovú, ktorú nahradil Tomáš Kačmarik.



Klub na svojej oficiálnej stránke informoval, že sa tak rozhodol vzhľadom na neúčasť doterajšej trénerky s tímom na víkendovom Slovenskom pohári 2021 z osobných dôvodov. Spolu s ňou skončil aj asistent Martin Sýkora.



"Klub im ďakuje za odvedenú prácu a praje všetko dobré do budúcnosti. Vzhľadom na krátkosť času pred stredajším začiatkom play off Niké Extraligy žien musel klub narýchlo riešiť nové obsadenie trénerského postu. Vedením družstva do konca aktuálnej sezóny bol poverený Tomáš Kačmarik, ktorý sa do tímu Piešťanských Čajok presúva od mládeže z partnerského klubu MBK Stará Turá," píše sa v stanovisku Čajok.