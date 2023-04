Piešťanské Čajky postúpili do finále extraligy

semifinále play off Niké extraligy - tretí zápas /na 3 víťazstvá/:



Piešťanské Čajky - Young Angels Košice 86:53 (44:26)



Najviac bodov: Ke´shunanová 18, Jurčenková 14, Mujovičová 13 - Plavnická 12, Blanksová 11, Bohušová 10, 521 divákov



/konečný stav série: 3:0, do finále postúpili Piešťanské Čajky/



Piešťany 1. apríla (TASR) - Piešťanské Čajky sa prebojovali do finále play off Niké extraligy. V treťom semifinálovom dueli zdolali v sobotu basketbalistky Young Angels Košice 86:53 a v sérii triumfovali 3:0 na zápasy. Vo finále sa stretnú so Sláviou Banská Bystrica.