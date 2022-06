Piešťanské Čajky povedie aj ďalej majstrovský tréner Jankovič

Piešťany 14. júna (TASR) - Piešťanské Čajky povedie aj v sezóne 2022/23 tréner Peter Jankovič. Klub z kúpeľného mesta sa s kormidelníkom, ktorý priviedol piešťanské basketbalistky k zisku historického titulu, dohodol na ďalšom pokračovaní.



"Po zisku historického majstrovského titulu som veľmi rada, že sme sa s Petrom Jankovičom dohodli na ďalšom pokračovaní. Rokovania o predĺžení spolupráce boli veľmi rýchle a vzhľadom na obojstrannú spokojnosť v podstate len formalitou. Veríme, že pod jeho trénerským vedením má náš klub stále kam napredovať a podarí sa nám to predviesť hneď v nasledujúcej sezóne," povedala generálna manažérka Čajok Bronislava Borovičková.



"Teší ma, že som od klubu dostal dôveru na ďalšie pokračovanie a pevne verím, že úspechom, ktorý sme dokázali, to nekončí a máme sa kam posúvať. Či už na domácej, ale aj na európskej scéne. Všetko bude záležať od toho, ako sa nám podarí vyskladať káder, ale verím, že nás čaká ďalšia úspešná sezóna. Zisk titulu v Piešťanoch beriem ako veľký záväzok do ďalšej práce a určite nepoľavíme v nastolenom trende," uviedol tréner pre oficiálnu stránku klubu. Tak ako v uplynulom ročníku, aj v tom nasledujúcom bude jeho asistent Tomáš Kačmarik.



Viacerými zmenami prejde hráčsky káder. Už teraz je isté, že v kúpeľnom meste nebude pôsobiť rozohrávačka Matea Tadičová, ktorá po troch rokoch v piešťanskom drese bude svoju kariéru rozvíjať v inom zahraničnom klube. Po štyroch sezónach uzavrú piešťanskú kapitolu Alexandra Hašková i Martina Dovčíková.



"S niektorými hráčkami ešte prebiehajú rokovania, v iných prípadoch už sú dohody uzavreté. O oficiálnych novinkách hráčskeho kádra budeme priebežne informovať. Verím, že sa nám podarí zložiť konkurencieschopný tím, ktorého cieľom bude opäť zabojovať o majstrovský titul, ale aj presadiť sa v Európe," dodala Borovičková.