Piešťanské Čajky prehrali na palubovke Bodrumu 73:78

Európsky pohár - E-skupina:



Bodrum Basketbol - Piešťanské Čajky 78:73 (35:44)



najviac bodov Bodrum: Juškaitéová 26, Traylorová 21, Bilgicová 14



Piešťany: Jamesová 25, Herminjardová 15, Igbokweová 12, Taušová 9, Mitrasinovičová 8 (Buknová 4, Jakubčeková, Moravčíková a Vandlíková 0)



TH: 27/22 – 15/12, fauly: 14 - 21, trojky: 6 - 11, rozhodovali: Panov (S. Mac.), Cetkovič (Č. Hora), Shabani (Kos.), štvrtiny: 15:19, 20:25, 18:9, 25:20.

Mugla 21. novembra (TASR) - Basketbalistky Piešťanských Čajok neuspeli vo svojom piatom vystúpení v E-skupine Európskeho pohára (Eurocup), keď prehrali na palubovke tureckého Bodrumu Basketbol 73:78. V tabuľke zostali na štvrtej pozícii a aj naďalej čakajú na prvé víťazstvo v prebiehajúcej edícii súťaže. V stredu 27. novembra o 18.30 h ich čaká posledný zápas v skupinovej fáze proti maďarskému Šopronu.Domáca Juškaitéová síce načala ako prvá strelecký účet stretnutia, ale potom udávali tempo na palubovke hráčky Piešťan. Výrazne im pomohla sedembodová šnúra, k tomu zodpovedne bránili a následne išli rýchlo do útoku, čo je ich typická hra. Bodrum síce chvíľkami zatlačil, avšak produkcia najmä trojice Jamesová, Igbokweová a Taušová udržiavala priaznivý stav v prospech Čajok. S dobrou úspešnosťou streľby vyhrali napokon prvú štvrtinu 19:15. Koncentrovaný výkon piešťanského kolektívu v druhej časti pokračoval, aj pri väčšej rotácii hráčok sa darilo držať vysokú energiu a hlavne vedenie. V štvrtej minúte dokonca vyhrávali zverenkyne trénera Petra Jankoviča premiérovo dvojciferným rozdielom - 32:22. Bodrum sa neraz chcel priblížiť, ale hosťujúce hráčky mali veci pod kontrolou a navyše hrali so sebavedomím. Kolektívnou hrou išli Piešťany na polčasovú prestávku za stavu 44:35.Tretia štvrtina priniesla zopakovanie tradičných starostí Čajok v Európskom pohári, na niekoľko minút sa im zasekla ofenzívna činnosť, čo Bodrum využil k tomu, aby úsekom 12:2 otočil vývoj stretnutia na svoju stranu. Piešťanské hráčky stratili z herného sebavedomia, ale napokon dokázali v správnej chvíli zareagovať, aby nepustili súpera do výraznejšieho vedenia. Pred poslednou desaťminútovkou bolo všetko otvorené, stav duelu bol vyrovnaný - 53:53. Bodrum pokračoval v nastolenom trende, keď mal mierne navrch, no Čajky sa držali na dostrel a stále boli v hre o prvý triumf v tomto ročníku Eurocupu. Oba tímy si vymieňali úspešné koše, všetko tak smerovalo k dramatickej koncovke. O víťazovi sa rozhodlo v poslednej minúte, Bodrum svoje šance využil a Piešťany to už nedokázali preklopiť na svoju stranu.