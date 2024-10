Piešťanské Čajky prehrali v druhom zápase Eurocupu s Bodrumom 63:79

Európsky pohár - E-skupina:



Piešťanské Čajky - Bodrum Basketbol 63:79 (37:34)



Piešťany: Herminjardová 18, Jamesová a Mitrasinovičová po 10, Igbokweová 8, Taušová 7 (Buknová 8, Jakubčeková 2, Moravčíková a Vandlíková 0)



najviac bodov Bodrum: Juškaitová 29, Krajišniková 20, Thomasová 12



TH: 12/10 – 17/14, fauly: 21 - 15, trojky: 3 - 5, rozhodovali: Aunkrogers, Binders-Čoders (obaja Lot.), Rutešič (Č. Hora), štvrtiny: 16:18, 21:16, 11:14, 15:31, 650 divákov.

hlasy po zápase:



Peter Jankovič, tréner Piešťan: "Žiaľ, opäť sme nezvládli poslednú štvrtinu. Myslím si však, že za 30 minút si zaslúžia dievčatá veľké absolutórium. To, čo predviedli na palubovke, ako bojovali, chceli a hrali, ale nevydržali sme tempo a tlak súpera, ktorý bol enormný. My nie sme zvyknutí hrať 40 minút pod takýmto tlakom, to je rozdiel ani nie v Eurocupe, ale v domácich ligách. V tureckej lige sa každý týždeň stretávajú s takýmto zápasom, my sa nestretávame. Plus dve podkošové hráčky dali takmer 50 bodov z celkových 79. Škoda tých dvoch trojok v posledných 30 sekundách, opticky by to vyzeralo trochu krajšie."



Alexandra Buknová, hráčka Piešťan: "Úprimne, ešte to musím vstrebať. Musím sa nad zápasom zamyslieť, ako prebiehal. Celkovo to však je domáca prehra, čo veľmi mrzí, ešte k tomu, že sme vyhrávali po prvom polčase a mali sme to dobre rozbehnuté. Bolí to."



Alica Moravčíková, hráčka Piešťan: "Sme veľmi smutné, lebo v tomto zápase sme tri štvrtiny, možno aj polovicu záverečnej časti, s nimi dokázali držať tempo a krok. Odviedli sme veľmi dobrú prácu v obrane, ale mrzí nás, že to natiahli na 16-bodový rozdiel."



ďalší výsledok v E-skupine:



Šopron Basket - Charnay Basket Bourgogne Sud 75:63 (50:39)



Najviac bodov: Monreová 19, Böröndy, Friškovecová a Pappová po 11 - Makaniová 19, Chabrierová 12, Balogunová 10



ďalší program v E-skupine:



streda 23. októbra, 18.00 h: Piešťanské Čajky - Šopron Basket



štvrtok 24. októbra, 18.00 h: Bodrum Basketbol - Charnay Basket Bourgogne Sud





tabuľka E-skupiny:



1. Šopron 2 2 0 161:143 4



2. Charnay 2 1 1 144:128 3



3. Bodrum 2 1 1 159:149 3



4. Piešťany 2 0 2 116:160 2

Piešťany 16. októbra (TASR) - Basketbalistky Piešťanských Čajok zatiaľ čakajú v Európskom pohári (Eurocup) na premiérový úspech, v druhom vystúpení E-skupiny prehrali doma s tureckým Bodrumom Basketbol 63:79. Slovenský zástupca pokračuje v sérii domácich stretnutí, v stredu 23. októbra o 18.00 h privíta maďarský Šopron Basket.Začiatok zápasu bol v znamení oťukávania na oboch stranách, postupne gradovalo zápasové tempo. Bodrum si vypracoval mierny náskok, keď hral s veľkou agresivitou a tlakom, čo Piešťanom spôsobovalo problémy. Na domácej strane bola produktívna Taušová, ale zároveň nepomer faulov nahrával súperkám. Výrazne pomohol Čajkám záver prvej štvrtiny, keď sa im podarilo stiahnuť na 16:18. Domáce basketbalistky pokračovali v dobrých veciach, navyše sa už adaptovali na hru súpera, čiže to bola oveľa vyrovnanejšia partia. Bodrum sa síce držal v miernom vedení, ale Piešťany boli v tejto fáze lepším celkom na palubovke. To sa ukázalo aj v závere, najskôr Herminjardová vyrovnala na 29:29 a hneď na to Igbokweová dostala Piešťany po dlhom čase do vedenia. Dôležitý psychologický moment, ktorý napokon priniesol po prvom polčase priaznivý stav - 37:34 pre majstra Slovenska.Zverenkyne trénera Petra Jankoviča pokračovali vo svojej hre, prvá polovica tretej štvrtiny nepriniesla veľa bodov, čo Piešťanom vyhovovalo. Bodrum podľa očakávania opäť pritlačil, ale z domácej strany prichádzala vždy bodová odpoveď. Hostky napokon dokázali otočiť duel na svoju stranu, ale domáce hráčky bojovnosťou zastavili ich tlak. Do poslednej časti sa išlo za vyrovnaného stavu 48:48. Štvrtá štvrtina sa nezačala ideálne pre piešťanský tím, úsek 2:10 posadil Bodrum do komfortnej pozície a najmä najvyššieho vedenia v zápase. Čajky to však nevzdali a až do samotného záveru bojovali, no na prvé víťazstvo v E-skupine to nestačilo.