Piešťanské Čajky s tesnou domácou prehrou s Gorzówom 68:70

Európsky pohár - C-skupina:



Piešťanské Čajky - InvestInTheWest Enea Gorzów 68:70 (32:33)



Zostava a body Piešťan: Jamesová 22, Mujovičová 14, Jurčenková 8, Andělová a Mandičová po 6 (Martišková 9, Vandlíková 3, Moravčíková 0). Najviac bodov Gorzówa: Smithová 26, Senyureková 16, Wadouxová 13. TH: 9/8 - 15/11, fauly: 18:13, trojky: 10:7, štvrtiny: 17:10, 15:23, 23:26, 13:11, rozhodovali: Blahout, Kuríček (obaja ČR), Perlič (Chor.).

Na snímke zľava hráčka Piešťan Ana Mandičová a hráčka Gorzówa Chantel-Anais Horvatová v zápase 1. kola C-skupiny skupinovej fázy EuroCupu v basketbale žien Piešťanské Čajky - InvestInTheWest Enea Gorzów v Piešťanoch v stredu 26. októbra 2022. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Na snímke zľava hráčka Piešťan Ke´Shunan Jamesová a hráčka Gorzówa Lindsay Allenová v zápase 1. kola C-skupiny skupinovej fázy EuroCupu v basketbale žien Piešťanské Čajky - InvestInTheWest Enea Gorzów v Piešťanoch v stredu 26. októbra 2022. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Hlasy po zápase:



Peter Jankovič, tréner Piešťan: "Mrzí ma to, ale myslím si, že sme odviedli kus dobrej roboty proti veľmi silnému tímu. Som toho názoru, že sa nemáme za čo hanbiť. Škoda toho, mohlo sa vyhrať. Nehovorím, že sa nedalo, ale taký je šport."



Dariusz Maciejewski, tréner Gorzówa: "Bol to pre nás veľmi ťažký zápas, taký typický na vonkajšej palubovke. Mali sme lepšie momenty, potom prišli horšie. Keď sme hrali na dobrej úrovni v defenzíve, tak sme si vytvárali ľahké pozície na streľbu a z toho pramenili ľahké body, keď sme urobili dobrý box out alebo sme získali loptu. Našou silnou stránkou bola streľba za tri body, ale aj Piešťanské Čajky hrali veľmi dobre v ofenzíve. Snažili sa prekonať prvú obrannú líniu, z toho mali potom ľahké body po lay upoch alebo hľadali voľnú strelkyňu na trojkovej línii. Nebol to z našej strany ideálny výkon."



Anna Jurčenková, hráčka Piešťan: "Veľmi ma to mrzí, pretože sme to mali dobre rozohrané. V druhej štvrtine sme na pár minút stratili koncentráciu, po našich chybách a stratách nám dávali ľahké koše. Kým sme hrali to, na čom sme boli dohodnutí, tak to fungovalo. Pár chýb, všetky ich potrestali."



Alanna Smithová, hráčka Gorzówa: "Hrali sme proti kvalitnému tímu, bojovali sme až do konca, čo sa ukázalo pri tom, že o víťazovi sa rozhodlo až v samotnom závere. Nezačali sme ofenzívne tak, ako by sme chceli. Na konci druhej štvrtiny a na začiatku tretej časti sa to z našej strany zlepšilo. Snažila som sa pomôcť tímu najlepšie, ako som vedela."





Ďalší výsledok C-skupiny:



Galatasaray Cagdas Factoring Istanbul – Slávia Banská Bystrica 94:52 (60:22)



Najviac bodov: Coatesová 25, Stevensová 15, Nacickaitová 14 – Allenová 16, Janštová 12, Mandičová 10



Tabuľka C-skupiny:



1. Galatasaray 1 1 0 94:52 2



2. Gorzów 1 1 0 70:68 2



3. Piešťany 1 0 1 68:70 1



4. Banská Bystrica 1 0 1 52:94 1



Piešťany 26. októbra (TASR) - Basketbalistky Piešťanských Čajok odštartovali C-skupinu Európskeho pohára prehrou. V domácom prostredí podľahli v stredu poľskému družstvu InvestInTheWest Enea Gorzów tesne 68:70.Úradujúci šampión Niké extraligy žien má šancu zabojovať o prvé dva body do tabuľky vo štvrtok 3. novembra o 19.00 h, keď ho čaká slovenské derby so Sláviou Banská Bystrica.Čajky odštartovali prvý domáci zápas veľmi dobre, odrazili sa od dobrej defenzívy a ich ofenzívnu hru dirigovala dvojica rozohrávačok Andělová s Mujovičovou. Keď sa k tomu pridalo zodpovedné doskakovanie, tak Piešťany predvádzali sebavedomú hru, ktorou eliminovali silné stránky Gorzówa. Prvú štvrtinu vyhrali 17:10. Dobre sa pre ne vyvíjal aj začiatok druhej časti, presadzovanie spod koša vyústilo k budovaniu vedenia. Jamesová v tretej minúte upravila trojkou na 24:14. Potom však prišli chyby a mierne poľavenie, čo poľský zástupca veľmi rýchlo využil a o tri minúty neskôr vyrovnal na 27:27. Nepomohla ani solídna streľba za tri body, na hosťujúcej strane bola efektívna dvojica Smithová a Senyureková. Od vyrovnaného stavu to bola doťahovaná o každú loptu, prvý polčas sa skončil 32:33 z pohľadu Čajok.Po prestávke to bola hra úsekov, najskôr dal Gorzów štyri body za sebou, následne Piešťany odpovedali piatimi bodmi a vyrovnaným stavom. Potom sa siedmimi bodmi hosťujúci tím opätovne dostal do vedenia. Neskôr narástlo aj do dvojcifernej hodnoty, to však bol pre Čajky potrebný budíček. Zabrali na koncentrácii a najmä defenzíve, Jamesová v 7. minúte stiahla na 49:52 z domáceho pohľadu. Keď už sa domáce hráčky nadychovali k obratu, tak vždy prišla zo strany Gorzówa bodová odpoveď. Jamesová do konca tretej štvrtiny upravila na 55:59. V záverečnej časti sa pridalo na intenzite a bojovnosti, viac z toho ťažili Piešťany. Aj s podporou publika cítili nádej na obrat a víťazný vstup do skupinovej fázy. Dôležitý okamih prišiel necelé štyri minúty pred koncom, Mandičová poslala domáci tím po dlhom čase do vedenia - 66:65. Bola to dráma do posledných sekúnd, posledný útok mali v rukách domáce hráčky, ale cestu do koša si lopta nenašla.