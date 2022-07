Piešťanské Čajky si udržali americkú krídelníčku Jamesovú

Piešťany 4. júla (TASR) – Americká basketbalistka Ke'Shunan Jamesová predĺžila kontrakt so slovenským klubom Piešťanské Čajky. S úradujúcimi majsterkami sa dohodla na spolupráci na ďalšiu sezónu.



"Som šťastná, že som podpísala ďalšiu zmluvu v Piešťanských Čajkách. Minulý rok som sa zranila na začiatku sezóny, no v klube aj v meste ma ľudia prijali. Podarilo sa nám získať historický majstrovský titul a verím, že na tento úspech nadviažeme i v tejto sezóne a budeme sa tiež kvalitne prezentovať v Eurocupe,“ uviedla Jamesová pre oficiálnu webstránku klubu.



K tímu sa pripojila pred rokom, no zranila sa na tréningu po necelých troch týždňoch. Do diania sa vrátila vo februári a v 14 stretnutiach mala priemer 15 bodov a 7 doskokov na zápas. Kľúčovú úlohu zohrala počas play off - v záverečnom štvrtom finálovom zápase proti Ružomberku (63:44) si pripísala 25 bodov a 14 doskokov.