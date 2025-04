Piešťanské Čajky sú štvrtý rok po sebe víťazom extraligy

Na snímke zľava hráčka Piešťan KeShunan Jamesová a hráčka Slavie Alexandra Sophia Chovaníková počas 3. zápasu finálovej série basketbalovej Tipos extraligy žien Piešťanské Čajky - Slávia ŠKP Banská Bystrica v sobotu 26. apríla 2025 v Piešťanoch. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Na snímke vpravo hráčka Piešťan Alexandra Buknová a hráčka Slávie Liana Užovičová počas 3. zápasu finálovej série basketbalovej Tipos extraligy žien Piešťanské Čajky - Slávia ŠKP Banská Bystrica v sobotu 26. apríla 2025 v Piešťanoch. Foto: TASR - Lukáš Grinaj



Tipos extraliga - tretí zápas finále play off /na 3 víťazstvá/:



Piešťanské Čajky – Slávia ŠKP Banská Bystrica 82:71 (40:41)



Piešťany: Herminjardová 28, Jamesová 22, Mitrasinovičová 13, Moravčíková 6, Taušová 4 (Igbokweová 7, Buknová 2, Jakubčeková, Szmereková a Vandlíková 0)



Banská Bystrica: Striešová 19, Žilinská 15, Užovičová 14, Pinzanová 6, Chovaníková 4 (Nigutová 9, Janštová 4, Slavíková 0)



TH: 21/18 – 12/8, fauly: 14 - 20, trojky: 8 - 9, rozhodovali: Margala, Fanfara, Bara, štvrtiny: 31:18, 9:23, 24:13, 18:17, 1000 divákov.



/konečný stav série – 3:0, Piešťanské Čajky sa stali víťazom Tipos EXZ v sezóne 2024/2025/

Na snímke zľava hráčka Piešťan Andželika Mitrasinovičová, hráčka Slavie Lucia Žilinská a hráčka Piešťan Alica Moravčíková počas 3. zápasu finálovej série basketbalovej Tipos extraligy žien Piešťanské Čajky - Slávia ŠKP Banská Bystrica v sobotu 26. apríla 2025 v Piešťanoch. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

prehľad majstrov:



1993 SCP Ružomberok



1994 SIPOX Ružomberok



1995 SIPOX Ružomberok



1996 MŠK SIPOX Ružomberok



1997 SCP Ružomberok



1998 SCP Ružomberok



1999 SCP Ružomberok



2000 SCP Ružomberok



2001 SCP Ružomberok



2002 SCP Ružomberok



2003 SCP Ružomberok



2004 Delta I.C.P. Košice



2005 Delta I.C.P. Košice



2006 K CERO I.C.P. Košice



2007 K CERO VODS Košice



2008 KOSIT Košice



2009 Maxima Broker Košice



2010 Dobrí anjeli Košice



2011 Dobrí anjeli Košice



2012 Good Angels Košice



2013 Good Angels Košice



2014 Good Angels Košice



2015 Good Angels Košice



2016 Good Angels Košice



2017 Good Angels Košice



2018 Good Angels Košice



2019 MBK Ružomberok



2020 MBK Ružomberok



2021 MBK Ružomberok



2022 Piešťanské Čajky



2023 Piešťanské Čajky



2024 Piešťanské Čajky



2025 Piešťanské Čajky



Piešťany 26. apríla (TASR) – Basketbalistky Piešťanských Čajok sa stali víťazkami Tipos extraligy žien v sezóne 2024/2025 a štvrtý rok po sebe zdvíhali nad hlavu trofej pre majsterky Slovenska. V treťom finálovom stretnutí triumfovali nad Sláviou ŠKP Banská Bystrica 82:71 a sérii hranej na tri víťazstvá uspeli po výsledku 3:0 na zápasy.Klub z kúpeľného mesta skompletizoval historicky najúspešnejšiu sezónu, celkovo sa mu podarilo vyhrať štyri trofeje – za Slovenský pohár, Česko-slovenský pohár a Stredoeurópsku ligu. Piešťanské Čajky si ligovým zlatom vybojovali právo účasti v niektorej zo súťaží pod hlavičkou Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) v nasledujúcom ročníku.Banská Bystrica vstúpila do tretieho finálového zápasu nebojácne, ale Piešťany veľmi rýchlo našli úspešný herný recept a prvá štvrtina mala v mnohých ohľadoch totožný scenár ako v predchádzajúcich dueloch. Majstrovi sa podarilo nájsť ofenzívny rytmus a veľmi rýchlo odskočiť s náskokom do dvojcifernej hodnoty. Prvú časť napokon vyhral 31:18. V druhej časti sa otočilo dianie na palubovke, Čajky sa začali útočne trápiť a „pumy“ naproti tomu trafili takmer všetko, na čo siahli. Najskôr sa poľahky vrátili do súboja o víťazstvo a v 20. minúte sa dokonca prvýkrát v zápase dostali do vedenia. Na polčasovú prestávku išli za priaznivého stavu 41:40.Na začiatku druhého polčasu zobrala zodpovednosť do rúk domáca Jamesová, ale hosťujúce hráčky sa stále držali na dostrel. Postupom času si Piešťany začali opätovne budovať bodový odstup, no v tomto prípade už Slávia nedokázala adekvátne odpovedať. Pred poslednou 10-minútovkou bola východisková pozícia z domáceho pohľadu priaznivá, na tabuli svietilo skóre 64:54. V záverečnej časti si Čajky skúsene strážili svoj náskok, Banská Bystrica sa ešte pokúšala o zdramatizovanie zápasu, ale koniec finálovej série a sezóny 2024/2025 už nedokázala odvrátiť. Už pred záverečným klaksónom postupne začali v Diplomat aréne majstrovské oslavy, pre Piešťany štvrté za sebou.Peter Jankovič, tréner Piešťan: „Alica Moravčíková, hráčka Piešťan: „Zuzana Žirková, trénerka Banskej Bystrice: „Lucia Žilinská, hráčka Banskej Bystrice: „