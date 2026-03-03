Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 3. marec 2026Meniny má Bohumil, Bohumila
< sekcia Šport

Piešťanské Čajky triumfovali nad Sláviou Banská Bystrica 68:44

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

ŠBK Šamorín prehral s MBK Ružomberok 36:67.

Autor TASR
,aktualizované 
Bratislava 3. marca (TASR) - Basketbalistky Piešťanských Čajok zvíťazili v 8. kole nadstavbovej časti Tipos extraligy nad Sláviou ŠKP Banská Bystrica 68:44 a upevnili si vedenie v tabuľke. ŠBK Šamorín prehral s MBK Ružomberok 36:67. Hráčky YOUNG ANGELS Košice podľahli BC Slovan Bratislava 78:82.



nadstavbová časť Tipos extraligy v basketbale žien:

skupina o 1.-6. miesto – 8. kolo:

YOUNG ANGELS Košice - BC Slovan Bratislava 78:82 (36:41)

Najviac bodov: Pittmanová 26, Johnsonová 20, Reneeová Bellová 16 - Rodáková 27, Vargová, Tripkovičová a Keltosová po 14



Piešťanské Čajky - Slávia ŠKP Banská Bystrica 68:44 (35:26)

Najviac bodov: Herminjardová 16, Tyová Farcyová 14, Kozáková 11 - Užovičová 11, Tulonenová 8, Urbanová 7



ŠBK Šamorín - MBK Ružomberok 36:67 (11:27)

Najviac bodov: Pančuková 13, Kononučenková 10, Hrymaljuková 5 - Šedivá a Mikovčáková po 10, Kaľužná 9 -
.

Neprehliadnite

Rezort zahraničia: Situácia môže ovplyvniť návrat cestujúcich z Ázie

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

OTESTUJTE SA: Viete, kto písal olympijskú históriu v roku 2026?

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027