Piešťanské Čajky vyhrali v prvom dueli nad Sláviou Banská Bystrica

Piešťanské Čajky – Slávia Banská Bystrica 84:54 (41:32)



Piešťany: Jamesová 27, Mitrasinovičová 21, Jurčenková 9, Herminjardová 7, Mandičová 6 (Taušová 8, Moravčíková 6, Chovaníková, Kraislová, Majerová, Uhlíková a Vandlíková 0)



Banská Bystrica: Malašková 19, Mujovičová 8, Hruščáková 4, Brabencová 3, Burová 2 (Martišková 7, Pulliamová 5, Žilinská 4, Da Cruz 2, Holíková a Užovičová 0)



TH: 24/20 – 22/13, fauly: 23 - 25, trojky: 8 - 5, rozhodovali: Tomašovič, Obertová, Turčin, štvrtiny: 22:17, 19:15, 27:12, 16:10, 850 divákov.



/stav série: 1:0/

Piešťany 20. apríla (TASR) – Piešťanské Čajky vstúpili úspešne do finálovej série play off Niké extraligy basketbalistiek. Dvojnásobné obhajkyne titulu vyhrali v sobotu v prvom dueli nad Sláviou Banská Bystrica jednoznačne 84:54. Najlepšou strelkyňou bola domáca Ke'Shunan Jamesová, autorka 27 bodov. V sérii na tri víťazstvá sa Čajky ujali vedenia 1:0, druhý zápas je na programe v stredu o 18.00 h v Banskej Bystrici.Vo vynikajúcej kulise odštartovalo v intenzívnom tempe úvodne finálové zápolenie Piešťan s Banskou Bystricou. Na prvé body sa čakalo do konca druhej minúty, kedy skóre stretnutia otvorila hosťujúca Hruščáková. Postupne naberal duel na ofenzívnych obrátkach, navrch v ňom mali domáce basketbalistky. K nezastaveniu bola hlavne Jamesová, sama sa postarala o 13 bodov a obrana „“ si s ňou nevedela rady. Keď sa k nej pridala Mitrasinovičová, tak výsledkom bol priaznivý stav po prvej štvrtine – 22:17. Obranná činnosť Čajok prinášala svoj efekt, v úvode druhej časti sa im aj vďaka kolektívnej hre darilo budovať vedenie. Na bystrickej strane sa ale rozohrávala Malašková, čo pomáhalo k znižovaniu manka. Vtedy domáce hráčky skúsene bodovo odpovedali a dokonca tesne pred prestávkou vďaka Jamesovej prvýkrát v zápase viedli dvojciferným rozdielom – 41:30. Posledné slovo mala z čiary trestných hodov Mujovičová, ktorá upravila z pohľadu Slávie na 32:41.Piešťany otvorili druhý polčas 11-bodovou šnúrou a urobili významný krok za úspešným vstupom do finálovej série. Banská Bystrica sa trápila na oboch stranách palubovky a manko sa po pár minútach dostalo cez hranicu 20 bodov. Domáci tím si už kontroloval hru a do poslednej štvrtiny sa išlo za stavu 68:44. V záverečnej časti sa už len hralo o rozdiel v konečnom skóre, oba tímy postupne dali priestor hráčkam z lavičky."AObject name: 2004 - Jankovič po triumfe v prvom finále.mp3