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Piešťanské Čajky zdolali Ružomberok 57:53

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Na snímke zľava hráčky Ružomberka Zoesha Smithová, Michaela Oravcová, hráčka Piešťan Tereza Halátková a hráčka Ružomberka Danica Ďuratná počas zápasu 8. kola Tipos extraligy v basketbale žien Piešťanské Čajky – MBK Ružomberok v Piešťanoch v piatok 6. novembra 2026. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

ŠBK Šamorín zvíťazil nad CBK Košice 61:55.

Autor TASR
Bratislava 6. novembra (TASR) - Basketbalistky MBK Ružomberok utrpeli prvú prehru v tomto ročníku Tipos extraligy. V piatkovom šlágri 8. kola prehrali na palubovke Piešťanských Čajok 53:57. Keishana Washingtonová prispela k triumfu domácich 16 bodmi. ŠBK Šamorín zvíťazil nad CBK Košice 61:55.



Tipos extraliga basketbalistiek - 8. kolo:

Piešťanské Čajky – MBK Ružomberok 57:53 (25:28)

Najviac bodov: Washingtonová 16, Szmereková 9, Užovičová a Briggsová po 7 - Andělová 15, Jackovecová 11, Smithová 10



ŠBK Šamorín – CBK Košice 61:55 (37:26)

Najviac bodov: Pančuková 15, Slamová 13, Hrymaliuková 11 - Kašperanová 18, Staníková 12, Roslocká 11
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