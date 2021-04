Piešťanské Čajky zdolali Ružomberok a vyrovnali stav finálovej série

Niké EXZ - 4. zápas finále:

Piešťanské Čajky - MBK Ružomberok 73:66 (41:36)



Piešťany: Páleniková 22, Tadičová 14, Miletičová 13, Hamilton-Carterová 8, Hašková 2 (Martišková 8, Kozáková 6, Sailerová 0)

Ružomberok: Enabosiová 14, Turudičová 12, Stašová 11, Praženicová 10, Živaljevičová 5 (Rusiňáková 8, Williamsová 6, Havranová 0)

TH: 21/16 - 12/8, fauly: 19 - 19, trojky: 5 - 10, rozhodovali: Kúkelčík, Margala, Obertová, štvrtiny: 23:19, 18:17, 9:15, 23:15, bez divákov. /stav série 2:2/

Piešťany 28. apríla (TASR) - Basketbalistky Piešťan zvíťazili v stredajšom štvrtom zápase finále play off Niké extraligy žien na svojej palubovke nad Ružomberkom 73:66. Čajky vyrovnali stav série na 2:2 a vynútili si rozhodujúci piaty duel. O majsterkách Slovenska za sezónu 2020/2021 sa rozhodne v sobotu 1. mája o 17.00 h na palubovke Ružomberka.Ďalšia finálová bitka sa začala vo svižnom tempe. Lepší štart do nej mal domáci tím, strelecky ho ťahala Páleníková. Ružomberok výrazne nezaostával, na jeho strane bola jasnou líderkou Praženicová. Po prvej štvrtine mohli byť spokojnejšie Čajky, mali viac z hry, viac sa im strelecky darilo a viedli 23:19. V druhej časti zapla "Ruža" na vyššie obrátky, hlavne legionárska dvojica Enabosiová a Williamsová. Vedenie hosťujúceho tímu netrvalo dlho, Tadičová a Miletičovou sa postarali o to, že za stavu 41:36 išli na polčasovú prestávku spokojnejšie Čajky.Do tretej štvrtiny vstúpili aktívnejšie hráčky Piešťan, ale postupom času sa sily vyrovnávali. Postupnými krokmi a v rýchlom slede zmazali Ružomberčanky manko a v podstate sa začínalo od začiatku. O čosi lepšie boli na tom Ružomberčanky, pred záverečnou časťou vďaka Živaljevičovej viedli najtesnejším možným rozdielom - 51:50. Štvrtá štvrtina bola podľa očakávania nervózna a bojovná, oba tímy si uvedomovali dôležitosť triumfu. Legionárky na strane Piešťan držali mierne vedenie pre svoj tím. V koncovke o všetkom rozhodla 8-bodová šnúra Čajok, ktorou zlomili odpor Ružomberka.