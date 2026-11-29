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Piešťanské Čajky zdolali Trutnov 72:52 v Stredoeurópskej lige
V nedeľu na domácej palubovke zdolali český Trutnov 72:52 a pripravili mu prvú prehru v súťaži.
Autor TASR
Piešťany 29. novembra (TASR) - Piešťanské Čajky zvíťazili aj vo svojom druhom zápase v ženskej basketbalovej Stredoeurópskej lige. V nedeľu na domácej palubovke zdolali český Trutnov 72:52 a pripravili mu prvú prehru v súťaži.
Stredoeurópska liga:
Kara Trutnov - Piešťanské Čajky 52:72 (25:34)
najviac bodov: Turnerová 17, Johnsonová 9, Borsová 7 - Eddingsová a Washingtonová po 15, Erdélyiová 12
Stredoeurópska liga:
Kara Trutnov - Piešťanské Čajky 52:72 (25:34)
najviac bodov: Turnerová 17, Johnsonová 9, Borsová 7 - Eddingsová a Washingtonová po 15, Erdélyiová 12