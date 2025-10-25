Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piešťanské Čajky zdolali v 5. kole TIPOS Extraligy Slovan 63:50

.
Na snímke hráčky Piešťanské Čajky. Foto: TASR - František Iván

Piešťanské Čajky - BC Slovan Bratislava 63:50 (39:24).

Autor TASR
,aktualizované 
Bratislava 25. októbra (TASR) - Basketbalistky Piešťanských Čajok sú aj po 5. kole TIPOS Extraligy stopercentné. Úradujúce majsterky zdolali v sobotu BC Slovan Bratislava 63:50. ŠBK Šamorín si poradil s BK Klokani Ivanka pri Dunaji 70:53.



6. kolo TIPOS Extraligy:

Piešťanské Čajky - BC Slovan Bratislava 63:50 (39:24)

Najviac bodov: Herminjardová 24, Kozáková 2, Moravčíková 11 Keltosová 13, Tripkovičová 9, Vargová 8

ŠBK Šamorín – BK Klokani Ivanka pri Dunaji 70:53 (34:29)

Najviac bodov: Pančuková 23, Hrymaľuková 16, Sujová a Slamová po 8 – Krajčírová 23, Šafáriková 7, Hammack Fitzgeraldová a Kardošová po 6



BK AS Trenčín – BK ŠK UMB Banská Bystrica 48:52 (23:25)

Najviac bodov: Yamazaki 16, Strečanská 9, Bučková 8 – Rostocka 24, Matejčíková 10, Háberová 7
.

