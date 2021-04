Piešťanské Čajky zdolali v druhom finále Ružomberok 75:64

Niké EXZ - 2. zápas finále:

Piešťanské Čajky - MBK Ružomberok 75:64 (35:35)

zostavy a body:



Čajky: Tadičová 22, Páleníková 17, Miletičová 15, Hamilton-Carterová 6, Hašková 2 (Martišková 7, Kozáková 6, Kraislová, Krajčovičová, Sailerová a Vandlíková 0)



Ružomberok: Williamsová 13, Enabosiová a Turudičová po 11, Havranová 6, Živaljevičová 5 (Rusiňáková 10, Stašová 6, Praženicová 2, Uramová 0). TH: 11/9 - 19/15, fauly: 22 - 15, trojky: 10 - 7, rozhodovali: Ženiš, Doušek, Bartoš, štvrtiny: 19:21, 16:14, 25:8, 15:21, bez divákov.



/stav série - 1:1/

Piešťany 21. apríla (TASR) - Basketbalistky Piešťanských Čajok zvíťazili v druhom finále Niké extraligy žien nad MBK Ružomberok 75:64. Vyrovnali tak stav série na 1:1. Pre zverenkyne trénera Tomaša Kačmarika to bol historicky prvý triumf vo finále najvyššej súťaže. Séria sa teraz presúva do Ružomberka, ďalší duel je na programe v sobotu 24. apríla o 18.00 hZačiatok druhého finále bol úplne odlišný, ako pred niekoľkými dňami v Ružomberku. Hral sa oveľa vyrovnanejší a koncentrovanejší basketbal. Hosťujúce hráčky sa ujali vedenia, hlavne vďaka produkcii legionárok Williamsovej a Enabosiovej. Piešťany sa držali na dostrel, ale prvú štvrtinu prehrali tesne 19:21. Do druhej časti vstúpili siedmimi bodmi v rade, takmer tri minúty nepustili „Ružu“ k skórovaniu. Do šatní sa na polčasovú prestávku šlo za stavu 35:35.Tretia štvrtina bola kompletne v réžii Čajok, súperkám predviedli dokonalý ofenzívny uragán. Postupne navýšili vedenie cez dvojcifernú hodnotu, neboli ďaleko ani od 20-bodovej hranice. Všetko režírovala v domácom drese Tadičová, vo veľkej miere sa postarala o stav 60:43 po 30 minútach čistého času. V záverečnej časti sa ešte Ružomberok pokúšal o zvrat, ale Piešťany si bezpečne a bez problémov kontrolovali cestu za vyrovnaním finálovej série.