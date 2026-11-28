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Piešťanské Čajky zdolali v Stredoeurópskej lige Hradec Králové 72:61
V sobotu na domácej palubovke zdolali Sokol Hradec Králové 72:61.
Autor TASR
Piešťany 28. novembra (TASR) - Piešťanské Čajky uspeli vo svojom prvom zápase v basketbalovej Stredoeurópskej lige. V sobotu na domácej palubovke zdolali Sokol Hradec Králové 72:61.
Stredoeurópska liga:
PIEŠŤANSKÉ ČAJKY - Sokol Hradec Králové 72:61 (43:28)
najviac bodov: Washingtonová 17, Eddingsová 15, Erdélyiová 9 - Pavelcová 12, Bolardtová a Harrisová po 11
PIEŠŤANSKÉ ČAJKY - Sokol Hradec Králové 72:61 (43:28)
najviac bodov: Washingtonová 17, Eddingsová 15, Erdélyiová 9 - Pavelcová 12, Bolardtová a Harrisová po 11