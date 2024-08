Piešťanské Čajky získali slovenskú reprezentantku Buknovú

Piešťany 9. augusta (TASR) - Slovenská basketbalová reprezentantka Alexandra Buknová je prvá posila Piešťanských Čajok pred štartom sezóny 2024/2025. Dvadsaťštyriročná rozohrávačka prišla do majstrovského tímu z Ružomberka, kde strávila väčšinu svojej doterajšej kariéry. Rok hrala tiež v Nemecku za Halle Lions a na Slovensku aj za Sláviu Banská Bystrica.



"Už dlhšie som vo svojom vnútri cítila, že by som potrebovala zmenu, nejaký nový impulz. S Ružomberkom som tieto moje pocity o ďalšej sezóne komunikovala už niekoľko mesiacov pred skončením uplynulého ročníka. Stretla som sa s pochopením a podporou zo strany trénerov, aj vedenia. Osobne sa veľmi teším na Piešťany. Mesto a prostredie už dobre poznám z reprezentačných zrazov," uviedla Buknová pre web Čajok.



Napriek mladému veku má už veľa skúseností s vrcholovým basketbalom. "Som veľmi rád, že sme získali do tímu reprezentantku Slovenska a myslím si, že veľmi kvalitnú hráčku, ktorá je všestranná a použiteľná na viacerých postoch, čo je v dnešnej dobe veľmi zaujímavé. Teší ma, že Saška bude pôsobiť v našom tíme. Je to veľmi dobrý človek a kvalitná hráčka, teším sa na spoluprácu s ňou. Verím, že naplníme ciele, ktoré si dáme, bude pevnou súčasťou družstva a pomôže nám k ich naplneniu," povedal k jej príchodu tréner Čajok Peter Jankovič.



Buknová patrila k dôležitým pilierom zostavy Ružomberka v extraligovej sezóne 2023/2024. Bežne atakovala v zápasoch priemer 10 bodov, 4 doskoky, 3 asistencie a 3 zisky. "Určite boli veľkým lákadlom Eurocup, mesto a podmienky. Som veľmi vďačná za záujem zo strany Piešťan a za túto príležitosť. Je to pre mňa veľká výzva hrať v momentálne najlepšom slovenskom tíme, ktorý už tretíkrát po sebe získal majstrovský titul," zdôraznila Buknová. Okrem jej prestupu už klub informoval o nových kontraktoch pre ‘KJ’ Jamesovú, Natašu Taušovú, Alicu Moravčíkovú, Andželiku Mitrasinovičovú a Evitu Herminjardovú. Dlhodobú zmluvu má aj Tereza Vandlíková.