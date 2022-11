Piešťanské Čajky zradil vstup do zápasu,Jankovič:Treba sa koncentrovať

Gorzów Wielkopolski 17. novembra (TASR) – Basketbalistky Piešťanských Čajok nevyužili možnosť ísť na prvé miesto v C-skupine Európskeho pohára (Eurocup). Proti doterajšiemu suverénovi, poľskému InvestInTheWest Enea Gorzów, ich zradil najmä vstup do zápasu. Po ňom sa síce vrátili do boja o víťazstvo, ale domácemu tímu napokon nezabránili k zisku postupovej miestenky do play off po prehre 56:71.



Ako sa ukázalo, veľmi dôležitý bol vstup do zápasu. Piešťanom tieto minúty absolútne nevyšli, domáce basketbalistky sa okamžite strelecky chytili a na palubovke herne dominovali. "Neviem nájsť vysvetlenie toho, prečo bol taký vstup do zápasu. Pred stretnutím sme si hovorili o tom, že musíme dávať pozor na ich tranzíciu, pretože veľmi dobre behajú do útoku. Žiaľ, nejako sme to nezvládali. Neviem, či to nebolo len o hlave, pretože postupom času sme to dokázali určitým spôsobom zastaviť. Hneď na začiatku sme im dovolili komfortný vstup a zisk náskoku," zhodnotil pre TASR úvod tréner Čajok Peter Jankovič.



V jednej chvíli to už s jeho hráčkami vyzeralo zle-nedobre, Gorzów viedol 25:6 a mal namierené k suverénnemu triumfu. Tím z kúpeľného mesta sa ale vzchopil, niečo z manka ešte v prvej štvrtine okresal a v druhej časti sa vrátil do boja o víťazstvo. "Gorzów začal zápas s obrovskou energiou a trestal každé naše pochybenie. Nám sa ich tranzíciu nepodarilo zastaviť a nevyužívali sme naše manažovanie faulov tak, ako sme mali. Vedeli sme, že keby sme takto pokračovali, tak zápas dopadne tragicky. Maximálne sme sa koncentrovali na každú jednu obranu a útok. Ukázalo sa to, že za približne 6-7 minút druhej štvrtiny nám dokázali dať len 1 bod. Prišli sme na to, že naše obranné pravidlá sú správne, treba im dôverovať a plniť ich," myslí si rozohrávačka Natália Martišková.



Čajky sa dostali v druhej štvrtine na koňa a poľský tím odstavili od jeho hry. Z 19-bodovej straty sa dokázali dotiahnuť na 4 body. Piešťanský kouč vysvetlil dôvody takmer dokonalého obratu: "To, čo sme si povedali, tak sme to v podstate začali plniť. Hrali sme trochu rýchlejšie dopredu, čo nám pomohlo, dali sme nejaké jednoduchšie koše, trafili sme spoza oblúka a dokázali sme ubrániť, zastaviť a doskočiť loptu. To boli momenty, ktoré nás zdvihli a bol to asi jediný rozdiel medzi prvou a druhou štvrtinou. Škoda, že sme neustáli záver a neudržali rozdiel na nejakých 4-5 bodoch. Do druhého polčasu by sa išlo ľahšie."



Chýba vyrovnanosť výkonov a individuálne kvality na domácej strane sa napokon ukázali ako rozhodujúcim faktorom v tomto stretnutí. Gorzów sa už tradične mohol oprieť o dvojicu Alanna Smithová a Lindsay Allenová, ktorá zaznamenala viac ako polovicu bodov celého družstva. "Majú obrovskú kvalitu. Keď dali dole Smithovú a videli problém, tak ju zase dali naspäť. Keď mala trafiť, tak trafila, keď mala doskočiť, tak doskočila. Nebolo to len o nej, ale všetky zahraničné hráčky ukázali svoju kvalitu. Ako som spomínal pred zápasom, tak Allenová sa dostáva do hernej pohody, čím sa ich sila zvýšila," vyhlásil Jankovič.



Aj napriek prehre si Čajky neskomplikovali cestu za prípadným postupom do play off Eurocup. Stále sú na druhom mieste tabuľky, čo im zaručuje priamo pokračovanie v súťaži. Prvý vonkajší zápas im ukázal, na čom musia na tejto úrovni ešte pracovať. "V tomto zápase sme neboli konzistentní. Vedeli sme dať veľkú energiu do obrany a útoku, ale následne prišiel výpadok. Myslím si, že každej hráčke dalo toto stretnutie skúsenosť, pretože sme hrali proti silnému a kvalitnému súperovi. Gorzów doteraz neprehral vo svojej súťaži a ani v Eurocupe. Prvé miesto mu momentálne v našej skupine patrí právom," dodala na záver Martišková.