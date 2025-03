Piešťanské Čajoky sa stali víťazkami Final Four Slovenského pohára

Final Four Slovenského pohára žien - finále:



Piešťanské Čajky - MBK Ružomberok 68:56 (26:31)



zostavy a body:



Piešťany: Jamesová 17, Herminjardová a Mitrasinovičová po 11, Taušová 4, Moravčíková 3 (Igbokweová 17, Buknová 5, Jakubčeková a Vandlíková 0)



Ružomberok: Jackovecová 26, Štefančová 8, Andělová a Putrová po 4, Kraislová 0 (Kaliuzhna 9, Jarošová 5, Ďuratná, Mikovčáková a Urbanová 0)



TH: 25/18 - 8/7, fauly: 18 - 23, trojky: 4 - 5, rozhodovali: Obertová, Karnay, Životský, štvrtiny: 10:9, 16:22, 26:11, 16:14, 200 divákov.





konečné poradie Final Four Slovenského pohára žien 2024/2025:



1. Piešťanské Čajky



2. MBK Ružomberok



3. Slávia ŠKP Banská Bystrica



4. Young Angels Košice







Prehľad víťaziek Slovenského pohára žien:



1994/95 Sporiteľňa Bratislava



1995/96 Spartak SAM Myjava



1996/97 MŠK SIPOX Ružomberok



1997/98 TORY Košice



1998/99 Spartak SAM Myjava



1999/00 CBK Cassovia Bardejov



2000/01 CBK Cassovia Bardejov



2001/02 Slovan JOPA Bratislava



2002/03 Delta V.O.D.S. Košice



2003/04 Delta I.C.P. Košice



2004/05 Slovenský pohár sa neuskutočnil



2005/06 Slovenský pohár sa neuskutočnil



2006/07 K CERO V.O.D.S. Košice



2007/08 KOSIT 2013 Košice



2008/09 Maxima Broker Košice



2009/10 Dobrí Anjeli Košice



2010/11 Dobrí Anjeli Košice



2011/12 Good Angels Košice



2012/13 Good Angels Košice



2013/14 Good Angels Košice



2014/15 Good Angels Košice



2015/16 Good Angels Košice



2016/17 Piešťanské Čajky



2017/18 Good Angels Košice



2018/19 MBK Ružomberok



2019/20 MBK Ružomberok



2020/21 Young Angels Košice



2021/22 MBK Ružomberok



2022/23 Piešťanské Čajky



2023/24 Slávia Banská Bystrica



2024/25 Piešťanské Čajky





Košice 2. marca (TASR) - Basketbalistky Piešťanských Čajok sa stali v Košiciach víťazom turnaja Final Four Slovenského pohára. Vo finálovom zápase triumfovali nad MBK Ružomberok 68:56. Klub z kúpeľného mesta získal zlato v tejto súťaži po ročnej pauze, celkovo zdvíhal nad hlavu víťaznú trofej tretíkrát v histórii (2017, 2023, 2025). Piešťany sa vo finále Slovenského pohára predstavili desiatu sezónu po sebe. Úradujúci majster Slovenska tak získal aj druhú trofej v aktuálnom ročníku, prednedávnom uspel na Česko-slovenskom pohári ako prvý tím z Tipos EXZ.Finálový boj začal o čosi lepšie Ružomberok, Piešťany boli v úvodných minútach v pozícii, keď museli doťahovať drobné manko. Prvá štvrtina bola tak vyrovnaná a bojovná, ako tomu býva v súbojoch týchto dvoch súperov v tejto sezóne. Strelecky sa obom tímom nedarilo podľa predstáv, čo sa ukázalo aj na skóre po tejto časti - 10:9. V druhej časti pokračovalo striedanie tesných vedení, až prišla 10-bodová šnúra v podaní Čajok, ktorou sa prvýkrát v zápase výraznejšie vzdialili svojmu finálovému konkurentovi. "Ruža" odpovedala najmä vďaka Jackovecovej 12 bodmi v rade a tak naďalej pokračovala vyrovnaná partia. Líder Tipos EXZ mal napokon lepší záver prvého polčasu, na prestávku išiel s vedením 31:26 nad Piešťanmi.Úradujúci majster Slovenska však nastúpil do druhej 20-minútovky s odhodlaním uspieť a získať druhú víťaznú trofej v aktuálnom ročníku. Na začiatku tretej štvrtiny sa mu to darilo napĺňať, 9-bodovou šnúrou si prinavrátil vedenie a hlavne predvádzal dobrú hru na oboch stranách palubovky. Ružomberok podľa očakávania zareagoval a stále sa držal v hre o úspech, lenže útočne sa trápil. Čajky naproti tomu pridali a v tomto smere predviedli najlepšiu štvrtinu, prinieslo im to vedenie 52:42. Z tohto pohľadu to bol kľúčový úsek finálového zápasu, pretože v záverečnej 10-minútovke sa im úspešne podarilo odrážať nápor Ružomberka a bez väčších problémov si kontrolovať svoje vedenie. Napokon neprišlo k dramatickej koncovke a Piešťany mohli oslavovať zisk druhej trofeje v sezóne 2024/2025.Peter Jankovič, tréner Piešťan: "Juraj Suja, tréner Ružomberka: "