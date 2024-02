Piešťany a Banská Bystrica vyhrali svoje skupiny, výkony boli odlišné

Bratislava 26. februára (TASR) – Basketbalistky Piešťanských Čajok a Slávie Banská Bystrica potvrdili v Alpsko-jadranskom pohári, že sú hlavnými kandidátmi na zisk víťaznej trofeje. Na víkendových turnajoch v rakúskom Klosterneuburgu a slovinskom Kranji sa zástupcovia Niké Extraligy žien ukázali v odlišnom svetle.



Oveľa väčšia spokojnosť bola na strane bystrických "púm" a čerstvého víťaza Slovenského pohára. Chorvátsky Split deklasoval 111:34 a domáci Klosterneuburg zdolal 95:49. "Tieto dva víkendové zápasy boli svojím spôsobom príprava na duel s Čajkami. Keď sa pozrieme na výsledky, boli to jednoduché zápasy, ale my sa sústredíme na našu hru a každý jej aspekt. Po Slovenskom pohári, kde sa nám darilo, sme potrebovali ostať v dobrom rytme. Všetky sa už tešíme na zápas proti Čajkám a môžem povedať, že budeme namotivované. Vieme, že to bude náročný duel, obzvlášť po tom finále pohára,“ vyjadrila sa pre oficiálnu klubovú webstránku hráčka Snežana Bogičevičová zo Slávie.



Banská Bystrica suverénne ovládla B-skupinu s bilanciou šiestich víťazstiev a žiadnej prehry. Forma vicemajstra Niké EXZ graduje, čo teší aj trénerku Zuzanu Žirkovú: "Ciele splnené. Zahrali si všetky hráčky, vraciame sme sa zdravé, a to je podstatné. Oba zápasy priniesli to, čo sme očakávali, teda jednoduchú a bojovnú hru, takže sme sa s tým museli vyrovnať. Z hľadiska prípravy na zápas proti Piešťanským Čajkám nám víkend dal pohodu a zápasové tempo.“



Piešťany odohrali v Slovinsku dva rozdielne zápasy, najskôr celkom hladko zvíťazili nad rakúskym St. Pöltenom 92:53 a v nasledujúci deň prekvapivo zaváhali s domácim Triglavom 46:58. "Neviem. Ja som aj dievčatám povedal, že nikdy nerozprávam po stretnutí, ale teraz som už nevydržal. V tejto situácii si musíme pomôcť sami, ja už neviem viac urobiť. Nechápem, keď na jeden zápas môžeme nastúpiť s obrovskou energiou, nasadením a chcením a na druhý duel úplne odovzdaní. Nie sme momentálne v takej situácii, aby sme si to mohli dovoliť, pre toto ma to najviac mrzí. Myslel som, že tieto dva zápasy nám prídu vhod, aby sme sa nejakým spôsobom naštartovali. Viem, že to nie jednoduché odraziť sa od dna, ale proste musíme to nejako riešiť. Liga a poháre idú ďalej, nikto sa nepýta, nedá nám čas na to, aby sme sa nejako zotavili," zhodnotil pre TASR rozdiely v zápasoch tréner Piešťan Peter Jankovič.



Pri pohľade na doterajšie výsledky majstra v Alpsko-jadranskom pohári sa očakávalo, že si so slovinským tímom poradí, ale opak bol pravdou. Radosť chorvátskej Trešnjevky z prípadného postupu na Final Four tak trvala len niekoľko hodín. "Neviem, bola tam aj fyzická únava. Musíme sa sami zamyslieť nad sebou, pozrieť si zápas a rozanalyzovať si, aké chyby sme robili. Treba sa čo najskôr poučiť, pretože v stredu nás čaká ďalší dôležitý zápas a musíme byť 100-percentne pripravené," uviedla rozohrávačka Radka Stašová, rozohrávačka Čajok, po prehre s Triglavom.



Obaja slovenskí zástupcovia v súťaži sa stali víťazmi svojich skupín, čo im dáva najlepšiu možnú pozíciu pred Final Four. Vyvrcholenie prvého ročníka ženskej verzie Alpsko-jadranského pohára sa uskutoční 9. a 10. marca v Piešťanoch. Domáci tím si v semifinále zmeria sily so Splitom, Banská Bystrica narazí na Triglav. Tímy Niké EXZ patria k hlavným favoritom na finále a atraktívna basketbalová rivalita môže napísať ďalšiu kapitolu. V stredu 28. februára sa stretnú aj pred televíznymi kamerami v dohrávke 3. kola skupiny o 1. – 4. miesto.