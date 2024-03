Piešťany budú hostiť finále prvého ročníka Alpsko-jadranského pohára

Program Final Four Alpsko-jadranského pohára (Diplomat aréna, Piešťany):



sobota 9. marca – semifinále



17.00 h: Piešťanské Čajky – KAŽL Split



19.30 h: Slávia Banská Bystrica – ŽKK Triglav







nedeľa 10. marca



14.30 h: o 3. miesto



17.00 h: finále



Piešťany 6. marca (TASR) - Piešťanská Diplomat aréna bude od 9. do 10. marca hostiť záverečnú časť prvého ročníka basketbalového Alpsko-jadranského pohára. Akcia vyvrcholí Final Four turnajom, na ktorom zabojujú o trofej aj Piešťanské Čajky.uviedol športový manažér klubu Tomáš Horký pre portál piestanskecajky.sk.Domáci tím sa rozhodol zapojiť do prvej sezóny tejto nadnárodnej súťaže a ide do Final Four v pozícii víťaza A-skupiny. V sobotnom semifinále si o 17.00 h zmeria sily s KAŽL Split. Chorvátske družstvo obsadilo v B-skupine druhé miesto, keď uhralo štyri víťazstvá a dve prehry.Druhý semifinálový zápas je na programe v ten istý deň o 19.30 h. Na piešťanskej palubovke sa predstaví Slávia Banská Bystrica proti ŽKK Triglav, ktorý je v súčasnosti druhý najlepší tím slovinskej ligy. Víťazi semifinále si zahrajú o titul, zdolané celky čaká duel o 3. miesto.