Piešťany idú do play off z prvého miesta, Jankovič: Sme spokojní

Piešťany 23. marca (TASR) - Tretiu sezónu po sebe sa víťazom nadstavbovej časti Tipos extraligy žien stali basketbalistky Piešťanských Čajok. Úradujúci majster Slovenska prešiel skupinou o 1. – 6. miesto bez jediného zaváhania, čím si vybojoval výhodu domáceho prostredia v oboch play off sériách, do ktorých nastúpi. S už troma trofejami vo svojej moci je odhodlaný splniť hlavný cieľ – obhájiť titul.



Piešťanský kolektív vstúpil do nadstavbovej časti z druhého miesta, keď dvakrát zaváhal v základnej časti s Ružomberkom a mal pred sebou o to náročnejšiu úlohu. Pri nabitom programe s účinkovaním vo viacerých súťažiach to však bol iba začiatok úspešného ťaženia v predchádzajúcich týždňoch. „Sme spokojní. Zo začiatku sezóny to možno nevyzeralo tak, ako to nakoniec dopadlo. Myslím si, že od Česko-slovenského pohára sa výkonnosť zdvihla a na konci sme si podľa mňa zaslúžili to, že sme skončili na prvom mieste. Išli sme si za tým a v každom zápase sme bojovali. Sme radi, že to takto dopadlo. Výhoda domáceho prostredia je u nás veľmi veľká, takže v tomto smere spokojnosť,“ vyjadril sa pre TASR tréner Čajok Peter Jankovič.



Jeho tímu sa podarilo zvládnuť aj „povinné jazdy“, keď pred niektorými duelmi bola jasná situácia z pohľadu oboch družstiev. „Som veľmi pyšná na celý kolektív a všetkých, pretože sme zvládli náročný program a veľké množstvo zápasov. Odohrali sme ich úspešne v krátkom čase. Myslím si, že to je presne to, čo sme chceli aj splniť. Som veľmi rada, že sa nám to podarilo. Vo všetkých zápasoch bolo dôležité, že každá jedna z nás bojovala 40 minút za druhú. Nepoľavili sme, o tom je basketbal, že je to kolektívny šport,“ uviedla pivotka Piešťan Nataša Taušová.



K 25. januáru sa datuje posledná piešťanská prehra v súťažnom zápase, odvtedy sa podarilo Čajkám triumfovať na Česko-slovenskom pohári, Slovenskom pohári a v Stredoeurópskej lige. K tomu zvládli skupinu o 1. – 6. miesto v Tipos extralige s bilanciou 10:0. „Paradoxne dobre, obával som sa toho, pretože sme mladší tím, ako sme boli a budú nám tak chýbať tréningy. Tým, že sme sa zomkli a v každom zápase sme boli koncentrovaní, tak to fungovalo, dá sa povedať, že bez trénovania. Zápasov bolo veľmi veľa. Som rád, že to napokon takto dopadlo a zvládli sme to, aj keď to bolo veľmi náročné. Všetkým hráčkam patrí vďaka za to, že bojovali a potiahli tie, ktoré mali potiahnuť a tiež mladé hráčky, ktoré mali pomôcť k tomu, aby si líderky trochu oddýchli a my boli spokojní. Dá sa povedať, že všetky stretnutia sme zvládli s prehľadom, takže v tomto smere veľká spokojnosť,“ povedal Jankovič o zvládnutí nahusteného zápasového programu.



Za necelé dve mesiace zaznamenali 18 víťazstiev za sebou, k čomu prispela každá hráčka na piešťanskej súpiske. „Hlavne pre mladšie hráčky to bola veľká škola. Na druhej strane som však videl, že tie, ktoré to mali ťahať, tak dokážu hrať vo vysokom nasadení dlhšie minúty, čo určite v play off príde a nastane. Je fajn, že sme si to mohli vyskúšať. Myslím si, že každá jedna hráčka splnila to, čo sme chceli v rámci trénovania a tiež vecí mimo basketbalu,“ zhodnotil tréner Čajok prístup svojich hráčok.



S každou víťaznou trofejou sa zvyšovalo sebavedomie v rámci kolektívu, vďaka čomu sa podarilo popasovať aj s náročnejšími výzvami, ako napríklad súboj o prvé miesto v Tipos extralige, v ktorom museli naháňať skóre. „Veľakrát sme sa o tom bavili, že regenerácia po tých zápasoch bola jednoduchšia a tiež príprava na ďalšie stretnutie. Naše sebavedomie rástlo každým zápasom, čiže to malo pre tento tím veľký efekt a význam. Verím, že nám to zostane do konca sezóny,“ vyhlásil Jankovič.



Po konci nadstavbovej časti Tipos extraligy štartujú v sobotu 29. marca súboje o medaily, semifinálovým súperom majstra budú Young Angels Košice. „Pomáha nám to so sebavedomím, keď vieme, že sa nám podarilo vyhrať náročné zápasy a podujatia. Myslím si, že je to pre nás len plus do najbližších zápasov. Nálada je najlepšia, ako môže byť. Už sa tešíme na každý jeden zápas a najmä na našich fanúšikov. Dúfame, že nás prídu podporiť v čo najväčšom počte a budú našim šiestym hráčom,“ dodala na záver Taušová.