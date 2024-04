Piešťany krok od titulu, v 2. finále vyhrali v B. Bystrici 77:47

finále play off Niké EXZ 2023/2024 – prvý zápas /na 3 víťazstvá/:



Slávia Banská Bystrica – Piešťanské Čajky 47:77 (25:45)



Banská Bystrica: Hruščáková 9, Mujovičová 8, Brabencová 4, Malašková 2, Martišková 0 (Sherrillová 11, Žilinská 4, Striešová 3, Bogičevičová, Da Cruz a Holíková po 2, Užovičová 2)



Piešťany: Jamesová 20, Mitrasinovičová 17, Jurčenková 8, Herminjardová a Mandičová po 6 (Taušová 6, Chovaníková 5, Vandlíková 4, Kraislová 3, Moravčíková 2). TH: 14/10 – 33/26, fauly: 25 - 20, trojky: 1 - 5, rozhodovali: Kúkelčík, Obertová, Bara, štvrtiny: 13:27, 12:18, 14:14, 8:18, 1001 divákov.



/stav série: 0:2/

Zuzana Žirková, trénerka Banskej Bystrice: „Jedenásť útočných doskokov za prvé dve štvrtiny, keď sme si mysleli, že sme to dorotovali a zvládli sme to, ale 11 doskokov je veľa. Takže druhé šance, 0/11 trojky, takže myslím si, že prvý polčas rozhodol. Opäť sme sa vytrápili, tento tím individualít, by som podotkla, dal 25 bodov za prvý polčas.“



Kristýna Brabencová, hráčka Banskej Bystrice: „Ťažko, na hlavu mentálne náročný zápas. Myslím si, že mnoho dievčat je fyzicky na tom horko-ťažko so silami. Je to play off, ako som hovorila po predchádzajúcom zápase, ale je ťažké prehrať druhé stretnutie po sebe o 30 bodov. To sa nám dlho nestalo. Budeme musieť vonku zabojovať a všetkým dokázať, že tretí zápas zvládneme otočiť. To, že je to 0:2 neznamená, že je všetkému koniec.“



Peter Jankovič, tréner Piešťan: „V prvom rade, gratulujem dievčatám k famóznemu výkonu. Poviem pravdu, že toto by ma ani vo sne nenapadlo, že tento zápas dopadne tak, ako dopadol. Myslím si, že sme si to zaslúžili veľmi koncentrovaným začiatkom zápasu, kedy sme nedovolili ľahké body a stále sme si išli svoje stretnutie. Využívali sme naše silné stránky, snažili sme sa Bystricu donútiť, aby hrala náš basketbal, nie ich a na konci sa to ukázalo ako najväčší rozdiel. Prvý polčas skončil o 20 bodov, čo bolo fantastické a dobrý vstup do druhého polčasu. Nedokázali sa dostať nejakým spôsobom dostať do zápasu, stále sme ich držali na dištanc. Stále je len 2:0, ďalší vyhraný zápas a stále to nič neznamená. My sa musíme vrátiť na zem a skoncentrovať sa na sobotu.“



Anna Jurčenková, hráčka Piešťan: „Nerodilo sa ľahko, bol to náročný zápas, tak ako aj prvý. Opäť sa teším, že kolektívnou obranou a útokom sme ich dokázali opäť zdolať.“

Banská Bystrica 24. apríla (TASR) – Basketbalistky Piešťanských Čajok delí už len jedno víťazstvo od obhajoby majstrovského titulu v Niké Extralige žien. V druhom finálovom súboji triumfovali na palubovke Slávie Banská Bystrica 77:47. V sérii hranej na tri víťazstvá tak vedú 2:0 na zápasy. Ďalší duel je na programe v sobotu 27. apríla o 18.00 h v Diplomat aréne. Piešťany sú krok od zisku tretieho zlata po sebe, v ére samostatnosti sa to doteraz podarilo len Ružomberku a Košiciam.V úvode druhého finálového zápasu to bol strelecký súboj Brabencovej s Jurčenkovou. Piešťany rýchlo otočili nepriaznivý stav a sebavedomou kolektívnou hrou začali budovať vedenie. Všetko v ich podaní vychádzalo v prvom rade z defenzívnej činnosti, čo sa následne odrazilo do vysokej úspešnosti v útoku. Veľmi podstatný bol úsek 16:2 v podaní hostí, ktorý vo veľkej miere ukázal, ako sa bude vyvíjať tento súboj na palubovke. Banská Bystrica nenachádzala vo svojej hre odpoveď, preto po prvej štvrtine prehrávala 13:27. V druhej 10-minútovke pokračoval prakticky totožný scenár, „“ prichádzali s hernými obmenami a občasným náporom, ale všetko vedel súper v správnej chvíli zastaviť. Čajky kontrolovali bez väčších problémov tempo duelu a do polčasu vedeli svoj náskok dostať na 20 bodov – 45:25.Druhý polčas odštartoval dlhším čakaním na body. Bystričanky chceli niečo urobiť s nepriaznivým vývojom zápasu, ale na piešťanskej strane to mala pod kontrolou Jamesová s Mitrasinovičovou, ako aj v prvom súboji tejto série. Do poslednej časti sa tak išlo za stavu 59:39 z pohľadu hostí. Štvrtá štvrtina sa už napokon iba dohrávala, Čajky si aj v druhom stretnutí po sebe bezpečne ukontrolovali cestu za výhrou vo finálovej sérii.