Piešťany na úvod proti Charnay, Jankovič: Konečne to vypukne

Program Piešťanských Čajok v E-skupine Eurocupu:



streda 9. októbra o 20.00 h: Charnay Basket – Piešťanské Čajky

streda 16. októbra o 18.00 h: Piešťanské Čajky – Bodrum Basketbol

streda 23. októbra o 18.00 h: Piešťanské Čajky – Šopron Basket

streda 30. októbra o 18.00 h: Piešťanské Čajky – Charnay Basket

štvrtok 21. novembra o 17.00 h: Bodrum Basketbal – Piešťanské Čajky

streda 27. novembra o 18.30 h: Šopron Basket – Piešťanské Čajky

Piešťany 8. októbra (TASR) – Basketbalistky Piešťanských Čajok sa siedmykrát v klubovej histórii predstavia v Európskom pohári (Eurocup). Úradujúci majster Slovenska odštartuje účinkovanie v E-skupine v stredu 9. októbra o 20.00 h na palubovke francúzskeho Charnay Basket. Žreb síce prihral tímu z kúpeľného mesta náročných súperov, ale to nič nemení na jeho ambíciách získať čo najviac výhier a pobiť sa o postupovú miestenku.Čajky sú už pravidelným účastníkom druhej najlepšej ženskej súťaže Európy, doterajším maximom je postup do play off spred dvoch rokov. V tomto ročníku sú jediným zástupcom zo Slovenska. "" priblížil pre TASR aktuálnu situáciu tréner Piešťan Peter Jankovič.Jeho zverenkyne majú za sebou už významnú porciu zápasov pred úvodným vystúpením v E-skupine. V príprave čelili tomu najlepšiemu z okolitých krajín, čo ich dokonale pripravilo na „ostrý“ štart sezóny. "," zamyslel sa kouč Čajok.Do Francúzska cestujú Piešťany so šesťzápasovou víťaznou sériou, po tri úspechy za sebou zaznamenali v domácej Tipos Extralige a tiež v obnovenej Stredoeurópskej lige. "" povedala otvorene pivotka Alica Moravčíková.Pre úradujúceho slovenského šampióna má účinkovanie v nadnárodných súťažiach veľký význam, čo sa ukazuje aj na dosiahnutých úspechoch v predchádzajúcich sezónach. "" uviedol Jankovič.Pred domácou sériou stretnutí najskôr vycestuje piešťanský tím k účastníkovi najvyššej francúzskej súťaže. Charnay je síce nováčikom v Eurocupe, ale v súťaži neplánuje byť len do počtu. "“ vyhlásil kouč Čajok.Jeho tím prešiel počas leta početnejšími hráčskymi zmenami, ale mnohé basketbalistky už majú skúsenosti z Eurocupu, čo môže byť výhodou. "," načrtla Moravčíková cestu k úspechu.Okrem Charnayu narazí zástupca Tipos EXZ ešte na turecký Bodrum a maďarský Šopron. "," vyjadril sa Jankovič k súperom v skupine.Z celkovo 12 skupín idú priamo do play off tímy na prvých dvoch miestach. Tento zoznam doplnia štyri najlepšie kluby z tretích miest a štyri družstvá, pre ktoré sa skončí skupinová fáza Európskej ligy (Euroligy). "" dodal na záver k cieľom kouč Čajok.