Piešťany neuspeli v Madride, s Estudiantes prehrali 55:76
S tohtoročným účinkovaním v Eurocupe sa rozlúčia v stredu 26. novembra o 20.00 h súbojom proti francúzskemu UFAB49 Angers.
Autor TASR
Madrid 5. novembra (TASR) - Basketbalistky Piešťanských Čajok neuspeli v piatom vystúpení v rámci I-skupiny Európskeho pohára (Eurocupu), na palubovke španielskeho Movistaru Estudiantes Madrid prehrali 55:76. Zverenkyne trénera Petra Jankoviča tak definitívne prišli o možnosť zapojiť sa do bojov o pokračovanie v súťaži, v tabuľke sú na štvrtej pozícii s bilanciou piatich prehier. S tohtoročným účinkovaním v Eurocupe sa rozlúčia v stredu 26. novembra o 20.00 h súbojom proti francúzskemu UFAB49 Angers.
Z pohľadu Piešťan sa podarilo zvládnuť nástup do stretnutia, dokonca aj tesne viesť, ale Madrid dokázal takmer vždy identicky bodovo odpovedať. Po koncentrovanom výkone na oboch stranách palubovky prišiel dlhší výpadok a domáci tím ho využil k 10-bodovej šnúre. Čajky dokázali v koncovke zareagovať, ale po prvej štvrtine prehrávali 13:20. Druhú časť neodštartovali ideálnym spôsobom, ďalšia bodová šnúra madridského družstva znamenala pre Piešťany výraznejšie manko. Postupne sa však slovenský zástupca herne zdvihol, kolektívnou hrou našiel účinný recept. V koncovke však prišlo opäť zopár chýb, a tak sa z pohľadu hosťujúceho kolektívu išlo na polčasovú prestávku za stavu 29:39.
Piešťany ustáli aj nástup do druhého polčasu, s lídrom skupiny vedeli hrať vyrovnanú partiu a dlhú dobu zostávali v hre o víťazstvo. Kľúčom k väčšej dráme však boli body spod koša a počet stratených lôpt, vďaka týmto dvom faktorom si Estudiantes udržiavalo dvojciferný náskok. Pred poslednou časťou sa tak išlo na palubovku za stavu 42:57 z pohľadu slovenského tímu. V štvrtej štvrtine sa výrazne nezmenil priebeh hry, domáci tím si už strážil cestu za ďalším víťazstvom a Čajky sa snažili aspoň skorigovať záverečný rozdiel.
ďalší výsledok I-skupiny:
CS Rapid Bukurešť - UFAB49 Angers 64:78 (44:35)
najviac bodov: Cuicová 26, Murrayová 13, Orbanová 8 - Dursusová 21, Diarissová 19, Ndjocková 15 (10 doskokov)
tabuľka I-skupiny:
1. Madrid 5 4 1 368:336 9
2. Angers 5 3 2 406:370 8
3. Bukurešť 5 3 2 351:334 8
4. PIEŠTANY 5 0 5 276:361 5
ďalší program Piešťanských Čajok v I-skupine Európskeho pohára:
streda 26. novembra, 20.00 h: UFAB49 Angers - Piešťanské Čajky
