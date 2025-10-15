< sekcia Šport
Piešťany odštartovali domácu sériu zápasov prehrou s Estudiantes
Piešťanským basketbalistkám patrili úvodné minúty, individuálnou kvalitou a pevnou defenzívou si vybudovali vedenie 13:5 a po necelých piatich minútach na to súper musel reagovať oddychovým časom.
Autor TASR
Piešťany 15. októbra (TASR) - Basketbalistky Piešťanských Čajok odštartovali v I-skupine Európskeho pohára (Eurocup) sériu domácich stretnutí prehrou 52:64 so španielskym Movistar Estudiantes Madrid. Po dvoch zápasoch tak stále čakajú v aktuálnej edícii súťaže na premiérový úspech. V stredu 22. októbra o 18.00 h nastúpia opäť v domácej Diplomat aréne proti francúzskemu UFAB49 Angers.
Piešťanským basketbalistkám patrili úvodné minúty, individuálnou kvalitou a pevnou defenzívou si vybudovali vedenie 13:5 a po necelých piatich minútach na to súper musel reagovať oddychovým časom. Estudiantes nastúpilo po krátkej prestávke s odlišným prístupom, čoho výsledkom bola 13-bodová šnúra. S vysokou intenzitou a tempom sa Čajky dokázali vysporiadať, ale prvú štvrtinu napokon prehrali 15:20. Na strane súpera bola v druhej časti problémom Bühnerová, ale v ostatných herných činnostiach boli Piešťany viac ako vyrovnaným súperom. K lepšiemu stavu, respektíve vedeniu domácich však chýbala lepšia efektivita v zakončovaní a nižší počet stratených lôpt. Slovenský zástupca bol však naďalej v hre o víťazstvo, aj keď po prvom polčase prehrával 23:32.
Nástup do druhého polčasu bol výhradne v réžii Piešťan, 10 bodmi za sebou sa dokázali po dlhšom čase dostať do priaznivého stavu. Madridský celok naopak nedokázal takmer päť minút skórovať a razom sa aj zmenilo „momentum“ na palubovke. Čajky získali na svoju stranu psychologickú výhodu a spolu s podporou publika sa išlo do poslednej 10-minútovky za stavu 43:44. Vo štvrtej štvrtine však prišlo na domácej strane k zopár chýbam, ktoré opäť prihrali Estudiantes výraznejšie vedenie. Oddychový čas Piešťanom však priniesol želaný efekt, bodovou šnúrou sa ešte vrátili do boja o triumf. O výhru sa hralo až do samotnej koncovky, napokon rozhodlo lepšie skórovanie španielskeho tímu.
Európsky pohár žien 2025/2026 - I-skupina:
Piešťanské Čajky - Movistar Estudiantes Madrid 52:64 (23:32)
Piešťany: Buknová 13, Herminjardová 10, Schwarzová 8, Moravčíková 7, Szmereková 3 (Kraujunaité 8, Kozáková 2, Vandlíková 1, Erdélyiová a Jakubčeková 0)
Najviac bodov Madridu: Bühnerová 18, Camillonová 16, Ezeigbová 9
TH: 14/10 - 11/7, fauly: 16 - 16, trojky: 2 - 7, rozhodovali: Hruša (ČR), Győrfy (Maď.), Scholze (ČR), štvrtiny: 15:20, 8:12, 20:12, 9:20, 650 divákov.
ďalší program Piešťanských Čajok v I-skupine Európskeho pohára:
streda 22. októbra, 18.00 h: Piešťanské Čajky - UFAB49 Angers
streda 29. októbra, 17.00 h: Piešťanské Čajky - CS Rapid Bukurešť
streda 5. novembra, 20.00 h: Movistar Estudiantes Madrid - Piešťanské Čajky
streda 26. novembra, 20.00 h: UFAB49 Angers - Piešťanské Čajky
