Piešťany odštartovali EP domácou prehrou s Gorzówom 64:77

Európsky pohár, ženy - B-skupina:



Piešťanské Čajky - InvestInTheWest Enea Gorzów 64:77 (35:33)



Zostava a body Piešťan: Mitrasinovičová 20, Herminjardová 12, Jamesová a Jurčenková po 8, Moravčíková 6 (Stašová 10, Vandlíková a Taušová 0) - najviac bodov Gorzówu: Bibbyová 27, Jakubiuková, Tsinekeová a Wentzelová po 14.



TH: 20/13 – 10/7, fauly: 16 - 12, trojky: 5 - 4, rozhodovali: Kapitány (Maď.), Belousovová (Lit.), Nagy (Maď.), štvrtiny: 20:17, 15:16, 13:25, 16:19, 500 divákov.

Piešťany 11. októbra (TASR) - Basketbalistky Piešťanských Čajok vstúpili do Európskeho pohára (Eurocup) domácou prehrou s poľským InvestInTheWest Enea Gorzów 64:77 a nevrátili tak súperovi dve prehry z predchádzajúceho ročníka tejto súťaže. Ďalší duel odohrajú vo štvrtok 19. októbra o 19.30 h u luxemburského T71 Duddelange.Prvé útoky patrili hlavne Gorzówu, jednoduchou hrou a z druhých šancí sa ujal vedenia. Piešťany sa po opatrnejšom začiatku rozohrali, herne mali navrch, len to nevedeli naplno prejaviť. Mitrasinovičová a Jamesová dodávali bodovú pohodu, spolu s rýchlou hrou vyhrali Čajky úvodnú štvrtinu 20:17. V druhej časti mali domáce basketbalistky problémy s Bibbyovou, ale na ich šťastie, Gorzów nedokázal otočiť stretnutie na svoju stranu. Piešťanskú hru dirigovala v týchto momentoch Mitrasinovičová, ale so spoluhráčkami sa nedokázali výraznejšie odtrhnúť. Stretnutie sa však pre ne vyvíjalo správnym smerom, po prvom polčase svietil na tabuli stav 35:33.Po prestávke pokračovala veľká bitka o každú loptu a v každom útoku bolo vidieť na oboch stranách veľké nasadenie. Stále to bol najmä strelecký súboj Mitrasinovičovej s Bibbyovou. Piešťany trochu zradila hluchá fáza, keď za stavu 43:42 inkasovali 12 bodov po sebe a posadili poľský tím na koňa. Čajky sa ešte snažili vzchopiť, ale do poslednej časti išli za nepriaznivého stavu 48:58. Štvrtá štvrtina už nepriniesla žiadny obrat, práve naopak, Gorzów ešte zvýraznil svoju dominanciu na palubovke a piešťanská vidina víťazného začiatku sa definitívne rozplynula.