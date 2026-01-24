< sekcia Šport
Piešťany po výhre nad Bystricou s 1. miestom po základnej časti
V treťom sobotňajšom zápase Young Angels Košice zdolali Ivanku pri Dunaji 94:76.
Autor TASR
Bratislava 24. januára (TASR) - Sobotňajšími troma stretnutiami 18. kola sa uzatvorila základná časť basketbalovej Tipos extraligy žien v sezóne 2025/2026 a rozdelila súťaž na nadstavbové skupiny o 1. - 6. miesto, respektíve 7. - 10. miesto.
Na prvej priečke sa umiestnili hráčky Piešťanských Čajok, úradujúce šampiónky sa vyšvihli na čelo tabuľky triumfom v šlágri 18.kola 77:60 nad Sláviou Banská Bystrica. Druhé miesto patrí MBK Ružomberok, svoju víťaznú sériu natiahol na tri duely, keď uspel v Šamoríne 91:58. V treťom sobotňajšom zápase Young Angels Košice zdolali Ivanku pri Dunaji 94:76.
Na prvej priečke sa umiestnili hráčky Piešťanských Čajok, úradujúce šampiónky sa vyšvihli na čelo tabuľky triumfom v šlágri 18.kola 77:60 nad Sláviou Banská Bystrica. Druhé miesto patrí MBK Ružomberok, svoju víťaznú sériu natiahol na tri duely, keď uspel v Šamoríne 91:58. V treťom sobotňajšom zápase Young Angels Košice zdolali Ivanku pri Dunaji 94:76.
Tipos EXZ - 18. kolo základnej časti:
ŠBK Šamorín - MBK Ružomberok 58:91 (24:52)
najviac bodov: Slama 20, Hrimaljuková 14, Pančuková 12 - Jackovecová a Kaliuzhna po 16, Štefančová 15
Piešťanské Čajky - Slávia ŠKP Banská Bystrica 77:60 (38:36)
najviac bodov: Herminjardová 16, Buknová a Kozáková po 12 - Jarošová 13, Chovaníková a McGrudová po 9, 650 divákov.
Young Angels Košice - BK Klokani Ivanka pri Dunaji 94:76 (47:33)
najviac bodov: Pittmanová 18, Johnsonová 17, Pelánová 15 - Šafáriková 32, Piscová 16, Krajčírová 12
konečné poradie po základnej časti Tipos EXZ 2025/2026:
1. Piešťanské Čajky
2. MBK Ružomberok
3. Slávia ŠKP Banská Bystrica
4. BC Slovan Bratislava
5. Young Angels Košice
6. ŠBK Šamorín
7. BK ŠK UMB Banská Bystrica
8. CBK Košice
9. BK Klokani Ivanka pri Dunaji
10. BK AS Trenčín
predbežný program 1. kola nadstavbovej časti Tipos EXZ - sobota 31. januára:
o 1. - 6. miesto
Piešťanské Čajky - ŠBK Šamorín
MBK Ružomberok - Young Angels Košice
Slávia ŠKP Banská Bystrica - BC Slovan Bratislava
o 7. - 10. miesto
BK ŠK UMB Banská Bystrica - BK AS Trenčín
CBK Košice - BK Klokani Ivanka pri Dunaji
ŠBK Šamorín - MBK Ružomberok 58:91 (24:52)
najviac bodov: Slama 20, Hrimaljuková 14, Pančuková 12 - Jackovecová a Kaliuzhna po 16, Štefančová 15
Piešťanské Čajky - Slávia ŠKP Banská Bystrica 77:60 (38:36)
najviac bodov: Herminjardová 16, Buknová a Kozáková po 12 - Jarošová 13, Chovaníková a McGrudová po 9, 650 divákov.
Young Angels Košice - BK Klokani Ivanka pri Dunaji 94:76 (47:33)
najviac bodov: Pittmanová 18, Johnsonová 17, Pelánová 15 - Šafáriková 32, Piscová 16, Krajčírová 12
konečné poradie po základnej časti Tipos EXZ 2025/2026:
1. Piešťanské Čajky
2. MBK Ružomberok
3. Slávia ŠKP Banská Bystrica
4. BC Slovan Bratislava
5. Young Angels Košice
6. ŠBK Šamorín
7. BK ŠK UMB Banská Bystrica
8. CBK Košice
9. BK Klokani Ivanka pri Dunaji
10. BK AS Trenčín
predbežný program 1. kola nadstavbovej časti Tipos EXZ - sobota 31. januára:
o 1. - 6. miesto
Piešťanské Čajky - ŠBK Šamorín
MBK Ružomberok - Young Angels Košice
Slávia ŠKP Banská Bystrica - BC Slovan Bratislava
o 7. - 10. miesto
BK ŠK UMB Banská Bystrica - BK AS Trenčín
CBK Košice - BK Klokani Ivanka pri Dunaji