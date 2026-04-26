Piešťany rozhodli o výhre v koncovke, Vandlíková: Veľký návrat
V sérii na tri víťazné zápasy je stav po sobote 2:1 pre Čajky.
Autor TASR
Piešťany 26. apríla (TASR) - Finále basketbalovej Tipos extraligy žien (EXZ) zatiaľ patrí domácim tímom, čo sa potvrdilo aj v tretej konfrontácii Piešťanských Čajok a MBK Ružomberok. Úradujúci šampión si pred takmer tisíckou fanúšikov vyčkal na svoju šancu a po vydarenom ofenzívnom závere sa priblížil k zisku ďalšej víťaznej trofeje po výsledku 62:47. „Ruža“ sa naopak v najbližšom stretnutí pokúsi odvrátiť koniec sezóny 2025/2026.
Tímy nepredviedli priaznivcom veľké ofenzívne hody, ale za to nebola núdza o nasadenie, bojovnosť a pestrú paletu emócií. Hostia spod Čebraťa nachádzali po väčšinu času lepšie herné riešenia a svoju snahu o úspech chceli potiahnuť do zdarného konca. „Musíme byť viac koncentrované, strážiť si svoje hráčky a dodržiavať pravidlá, ktoré máme. Potom to dopadlo tak, ako to dopadlo. Vonku musíme hrať rovnako ako doma, bez výhovoriek, že hráme u súpera. Je potrebné sa skoncentrovať na domáci zápas, v ktorom urobíme všetko pre úspech,“ uviedla pre TASR s 20 bodmi najlepšia strelkyňa Ružomberka Oľga Jackovecová.
O osude stretnutia sa rozhodlo najmä na konci tretej a začiatku štvrtej štvrtiny. Piešťany sa priblížili na dosah obratu a následne predviedli trojkovú kanonádu, po ktorej už nenašiel finálový súper adekvátnu odpoveď. „My vieme, že v podkošovom priestore ich asi neurobíme, pretože majú obrovskú kvalitu v Jackovecovej alebo Smithovej. V tomto my máme problém, preto sa musíme spoliehať na to, že trafíme. Padlo to a vyšlo to. Toto môže byť náš kľúč, aby sme mohli byť úspešní. Podľa mňa sa zápas zlomil na obrannej polovici, v štvrtej štvrtine sme udržali Ružomberok na deväť bodov a v tretej časti na desať bodov. To je fantastické číslo spolu len s inkasovanými 47 bodmi. Zomkli sme sa, zabojovali jedna za druhú,“ zamyslel sa tréner Piešťan Peter Jankovič.
V momente bodového náporu a najmä zisku dvojciferného vedenia, bolo jeho tím spolu s podporou z tribún len ťažké zastaviť. „Dali sme veľký návrat do stretnutia a určite rozhodli aj fanúšikovia. Bola tu neskutočná atmosféra. Nevzdali sme sa a eliminovali sme straty, ktoré sme robili v stredajšom zápase v Ružomberku,“ vyjadrila sa domáca krídelníčka Tereza Vandlíková. Dvadsaťdvaročná dlhoročná tvár tímu zažila jeden z najlepších zápasov v bielo-modrých farbách: „Vážim si to a ďakujem trénerovi, že mi dal takúto možnosť. Využila som ju. Robila som také maličkosti, ako je napríklad doskok. Kvôli takýmto maličkostiam sme vyhrali. Držali sme ako tím.“
V priebehu zopár dní sa v oboch halách zišli tohtosezónne maximá z pohľadu návštevnosti. V kúpeľnom meste to bola takmer tisícka priaznivcov. „Myslím si, že oba fanúšikovské tábory urobili brutálnu atmosféru. Poviem pravdu, ešte som nezažil na vlastnej koži hrať pred takýmto publikom. Veľká vďaka obom priaznivcov tímov. Bolo to cítiť, bolo tu veľmi hlučno. Na oddychovom čase som musel zvyšovať hlas, nie že by som chcel kričať na ženy, ale musel som, aby ma bolo počuť. Dievčatá bojovali a nechceli sa vzdať. Chceli, aby sme my išli do Ružomberka s výhodou. Veľký tlak bude teraz na nich, aby to teraz zvládli. Tam to bude búrlivé, šialené, ale momentálne sme my na koni. Teraz si musíme oddýchnuť, pozrieť si nejaké veci,“ vyhlásil Jankovič.
V sérii na tri víťazné zápasy je stav po sobote 2:1 pre Čajky. Ružomberská Koniareň však zostáva v prebiehajúcom ligovom ročníku nedobytnou pevnosťou, čo si MBK plánuje zachovať aj po stredajšom večeri. Inak sa finálová séria skončí a vypuknú na ich palubovke majstrovské oslavy. „Bude to ťažký zápas, ako každý jeden finálový duel. Bude sa bojovať o každú loptu. Zvrtne sa to na dvoch-troch situáciách, čiže musíme byť rozumnejší, odvážnejší, organizovanejší, lepšie doskakovať a strácať menej lôpt. Potrebujeme sa opäť postaviť na nohy kvôli fantastickým divákom. Urobíme všetko, aby sme to zvládli v Koniarni a ešte sa vrátili do Piešťan,“ dodal kouč Ružomberka Juraj Suja.
Finálový duel č. 4 o víťaza Tipos extraligy v sezóne 2025/2026 medzi Piešťanmi a Ružomberok sa uskutoční v stredu 29. apríla o 17.00 h.
