Piešťany s Košicami o Final Four Česko-slovenského pohára nebojovali

Bratislava 21. januára (TASR) - Kvalifikačný zápas o účasť na turnaji Final Four Česko-slovenského pohára medzi basketbalistkami Piešťanských Čajok a Young Angels Košice v utorok neodohrali. Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) ho v deň plánovaného zápasu zrušila a o jeho osude rozhodne na svojom ďalšom zasadnutí.



Úradujúci majster Slovenska z Piešťan mal pôvodne nastúpiť proti Slávii ŠKP Banská Bystrica, ktorá ale pred niekoľkými dňami SBA informovala, že odstupuje z kvalifikácie Česko-slovenského pohára.



HK SBA na základe rozhodnutia zmenila nasadenie prvých troch družstiev do kvalifikácie: 1. MBK Ružomberok, 2. Piešťanské Čajky, 3. Young Angels Košice. Ružomberok sa tak ako víťaz prvej polovice základnej časti Tipos EXZ stal automaticky účastníkom Final Four Česko-slovenského pohára, keďže žiadne z ďalších družstiev neprejavilo záujem zabojovať o miestenku na podujatí.



Štvrtý ročník Česko-slovenského pohára sa uskutoční 31. januára a 1. februára v Brandýsi nad Labem, za českú stranu sa na toto podujatie prebojovali Levhartice Chomutov a KP Tany Brno.