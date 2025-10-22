< sekcia Šport
Piešťany stále čakajú v súťaži na výhru, s Angers prehrali 57:81
Angers začal s vysokým tlakom na loptu, s čím mali Piešťany v prvých minútach problémy.
Autor TASR,aktualizované
Piešťany 22. októbra (TASR) - Po polovici odohraných zápasov v I-skupine Európskeho pohára (Eurocup) čakajú basketbalistky Piešťanských Čajok na prvé víťazstvo v tohtoročnej edícii súťaže. Pred vlastnými fanúšikmi zaknihovali prehru 57:81 s francúzskym UFAB49 Angers. Sériu domácich duelov zakončia v stredu 29. októbra o 17.00 h súbojom s rumunským Rapidom Bukurešť.
Európsky pohár žien 2025/2026 - I-skupina:
Piešťanské Čajky - UFAB49 Angers 57:81 (27:41)
Piešťany: Schwarzová 13, Szmereková 12, Moravčíková 9, Buknová 6, Herminjardová 5 (Jakubčeková 6, Erdélyiová a Kozáková po 3, Kraujunaité, Mihaljevičová a Vandlíková 0)
Najviac bodov Angers: Dursusová 19, Williamsová 14, Mahoutouová a Zempareová po 13
TH: 16/13 - 13/10, fauly: 16 - 15, trojky: 6 - 3, rozhodovali: Kučírek (ČR), Goda (Maď.), Akkusoglu (Tur.), štvrtiny: 15:16, 12:25, 14:25, 16:15, 500 divákov.
Angers začal s vysokým tlakom na loptu, s čím mali Piešťany v prvých minútach problémy. Domáce hráčky si síce vedeli vytvoriť strelecké pozície, ale doplácali na nízku efektivitu premieňania. Postupne sa však adaptovali na hru súperiek a pustili sa do sťahovania manka. Po prvej štvrtine prehrávali Čajky napokon rozdielom bodu - 15:16. Druhá časť bola v značne odlišnom duchu, hlavne z domáceho pohľadu. Francúzsky tím sa 16-bodovou šnúrou dostal do výrazného trháku, no hlavne nabral aj skrz Mahoutouovú na palubovke sebavedomie. Piešťany zareagovali na negatívny vývoj duelu a pokúšali sa uhrať čo najlepší výsledok do konca prvého polčasu. Na prestávku sa však išlo za stavu 27:41.
Do druhého polčasu nastúpili Čajky odhodlané zdramatizovať súboj o víťazstvo, ale Angers zaznamenal sedem bodov za sebou a svoj náskok dostal cez 20-bodovú hranicu. Nepresnosti na domácej strane boli tvrdo trestané, naopak na druhej strane sa museli napracovať na skórovanie bodov. Pred poslednou štvrtinou bol stav 41:66. V záverečnej časti už bolo skôr otázkou len finálne skóre, Čajky aspoň čiastočne znížili bodový rozdiel.
ďalší program Piešťanských Čajok v I-skupine Európskeho pohára:
streda 29. októbra, 17.00 h: Piešťanské Čajky - CS Rapid Bukurešť
streda 5. novembra, 20.00 h: Movistar Estudiantes Madrid - Piešťanské Čajky
streda 26. novembra, 20.00 h: UFAB49 Angers - Piešťanské Čajky
hlasy po zápase /TASR/:
Peter Jankovič, tréner Piešťan: „Myslím si, že v druhej časti prvej štvrtiny sme sa trochu rozbehli. Opadla z nás nejaká nervozita a prílišný rešpekt, ktorý sme mali a tam pre nás v podstate skončil zápas. Prvá štvrtina bola ako-tak solídna, potom sme sa začali báť, utekať, nechceli sme ísť do kontaktu. Vyhýbali sme sa, len aby sa nás niekto nedotkol a tak sa to s nami celý zápas ťahalo. Francúzky ukázali svoju kvalitu, fyzický a náročný basketbal po celých 40 minút. Môžeme sa baviť o tom, že sme s tým bojovali a snažili sme sa nejakým spôsobom prebiť, ale vidieť tam kvalitu. My na to momentálne nemáme. Ťažko sa mi takýto zápas hodnotí.“
Hana Jakubčeková, hráčka Piešťan: „Myslím si, že oproti predchádzajúcemu zápasu to bol trochu silnejší súper. Bohužiaľ, nedarilo sa nám stále plniť všetky pokyny trénera. Hlavne v obrane a na útočnej polovici sme nepremieňali ľahké koše. O tom hovorí aj výsledok. Myslím si, že v Eurocupe sa s 57 bodmi ťažko vyhráva.“
