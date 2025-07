Piešťany sú jediným tímom zo Slovenska, majú istotu skupinovej fázy

Zoznam účastníkov skupinovej fázy Eurocupu 2025/2026:



PIEŠŤANSKÉ ČAJKY (SR), 5x neúspešný klub z kvalifikácie Euroligy, 6x úspešný klub z kvalifikácie Eurocupu, Besiktas Boa, Emlak Konut (obaja Tur.), Villeneuve d’Ascq LM, Charnay Basket, BLMA, UFAB 49 (všetci Fr.), Perfumerías Avenida, Hozono Global Jairis, Movistar Estudiantes (všetci Šp.), Magnolia Basket Campobasso, GEAS Basket (obaja Tal.), KP Brno, Levhartice Chomutov (obaja ČR), NKA Universitas Pécs (Maď.), InvestInTheWest Enea Gorzów, Sleza Vroclav, MB Zaglebie Sosnovec (všetci Poľ.) Castors Braine, Kangoeroes Mechelen, Basket Namur Capitale (všetci Bel.), Athinaikos Qualco, Panathinaikos A.C. (obaja Gréc.), CS Rapid Bukurešť (Rum.), Elitzur Ramla (Izr.), BC Neptunas-Amberton (Lit.), SL Benfica, Sportiva/AzorisHotels (obaja Portug.), Rutronik Stars Keltern, Saarlouis Royals (obaja Nem.), TTT Riga (Lot.), Nyon Basket Feminin, BCF Elfic Fribourg (obaja Švaj.), ŽKK Ragusa, KK Trešnjevka 2009 (obaja Chor.), BC Beroe Stara Zagora (Bul.), KBF Peja 03 (Kos.)







Zoznam účastníkov kvalifikácie Eurocupu 2025/2026:



LDLC Asvel Feminin (Fr.), Lointek Gernika Bizkaia, BAXI Ferrol (obaja Šp.), BDS Dinamo Sassari (Tal.), TARR KSC Szekszárd (Maď.), Universitatea Kluž (Rum.), SBŠ Ostrava, DSK Basketball Brandýs nad Labem (obaja ČR), Panathlitikos Sykeon, Pas Giannina (obaja Gréc.), BBC Troistorrents-Chablais (Švaj.), UZKK Student Niš (Srb.)

Lausanne 9. júla (TSR) - Druhá najprestížnejšia ženská basketbalová súťaž na kontinente Európsky pohár (Eurocup) bude mať aj v sezóne 2025/2026 zastúpenie zo Slovenska. Úradujúci šampión Tipos extraligy žien Piešťanské Čajky sa už pred žrebom, ktorý je na programe 23. júla dozvedel, že ho čaká minimálne šesť duelov v skupinovej fáze.Klub z kúpeľného mesta má za sebou najúspešnejšiu sezónu v histórii, keď dokázal zvíťaziť v štyroch súťažiach. Dlhodobou ambíciou vedenia je účasť v medzinárodných, respektíve nadnárodných súťažiach, z tohto dôvodu sa opäť zúčastní Eurocupu. Vďaka renkingu z predchádzajúcich troch ročníkov sa vyhol kvalifikácii a má istotu účasti v skupinovej fáze.Piešťany sa premiérovo v Eurocupe predstavili v sezóne 2015/2016, celkovo tak v nej budú účinkovať ôsmykrát. Maximom Čajok je účasť v play off pred troma rokmi, keď nestačili na maďarský Pécs. Skupinová fáza Eurocupu je na programe od 9. októbra do 27. novembra. Z dvanástich 4-členných skupín postupujú vždy dva najlepšie tímy a 8 najlepších klubov z tretích miest. Následne odštartuje play off (11. a 18. decembra), ktoré sa podobne ako skupinová fáza hrá systémom doma-vonku.