Piešťany v Pécsi zabojujú o postup, Martišková: Vieme, o čo hráme

Pécs 10. januára (TASR) – Zabojovať o víťazstvo, v ideálnom prípade s rozdielom o 7 a viac bodov. To sú ciele basketbalistiek Piešťanských Čajok pred odvetným play off stretnutím Európskeho pohára FIBA (Eurocup) na palubovke tímu NKA Universitas PEAC Pécs, ktorý sa uskutoční v stredu 11. januára o 18.00 h. Ak sa to podarí všetko splniť, tak z toho bude účasť v osemfinále, inak sa pre úradujúceho slovenského majstra končí účinkovanie na európskej scéne.



Prvý vzájomný súboj v piešťanskej Diplomat aréne sa skončil lepšie pre hostí – 68:62. Pred hráčkami z kúpeľného mesta je tak jasná úloha, postup ďalej im zabezpečí výhra o 7 a viac bodov. „Ukázalo nám to, čo sme asi predpokladali, že Pécs bude mať veľkú kvalitu. V prvom zápase to potvrdili. Dá sa povedať, že v oboch polčasoch hrali vyrovnane. Musíme to vedieť akceptovať, že v play off už niet ľahkého súpera. Domáce stretnutie bolo ťažké, vonku to bude ešte náročnejšie. Nemyslím si, že by nás niečím prekvapili, mali sme dosť informácií a boli sme na nich pripravení. K nejakým veľkým zmenám neprišlo, boli to nejaké drobnosti, ktoré nehrali veľkú rolu v tom, aby súper hral inak. Vieme, čo môžu, kde majú približne slabiny, my sa na to musíme sústrediť a skúsiť eliminovať chyby, ktoré sme urobili v prvom zápase,“ vrátil sa k prvému zápasu tréner Peter Jankovič.



Čajky vtedy zlomila najmä vysoká úspešnosť súpera za tri body, no aj tak mali niekoľko možností, ako v domácom stretnutí uspieť. „Bol to veľmi fyzický zápas. Rozhodovali detaily. Presne, ako sme očakávali. Do zápasu v Maďarsku ideme s jasným cieľom, hrať na hranici našich možností a pokúsiť sa zvíťaziť o 7 bodov. Momentálne je pre nás dôležité, aby sme jasne dodržiavali naše útočné a obranné pravidlá, ktorým treba veriť, pretože nás dostali až sem. Samozrejme, netreba zabudnúť na rýchly protiútok a v neposlednom rade veľké množstvo energie. Všetci vieme, o čo tu hráme,“ uviedla pre TASR rozohrávačka Piešťan Natália Martišková.



Obe družstvá boli počas víkendu vo svojich ligových previerkach úspešné a zhodne mohli využiť všetky hráčky na súpiske. „Vieme o kvalite Ceglédu, takže myslím si, že sa tam nič extra nové neukáže. Pozrel som si štatistiky, nosné hráčky hrali málo minút, takže vieme, o čo tam asi išlo. Proti Šamorínu bolo cieľom, aby sme viac zostavu vyrotovali. Nechcel som, aby základná zostava, ktorá nastúpila proti Pécsu, hrala veľa minút. Netreba totiž zabúdať na to, že naša liga pokračuje a my potrebujeme všetky dievčatá živé. Chcel som, aby bola každá v hre a užila si svojich zopár minút. Každá musí byť pripravená na to, že hocikedy môže zasiahnuť do hry. Keď ich budeme najviac potrebovať, tak ich chceme mať čo najviac rozohrané,“ zhodnotil kormidelník Čajok víkendové stretnutia.



Karty sú rozdané jasne, v prvom rade chce slovenský zástupca v Maďarsku uspieť. „Poznáme ich silné a slabšie stránky. Musíme to využiť v náš prospech, no v prvom rade sa musíme sústrediť na seba a náš tímový výkon,“ myslí si Martišková.



Šesťbodové manko z úvodnej konfrontácie budú musieť mať Piešťančanky neustále na pamäti. „Ťažko sa to asi bude vymazávať z hlavy. Všetci vieme, že je to 6 bodov a ak chceme postúpiť, tak musíme vyhrať o 7 a viac bodov. Posnažíme sa to eliminovať, respektíve minimalizovať, aby sme nad tým veľmi nešpekulovali. V prvom rade, pôjdeme urobiť všetko, aby sa nám podarilo vyhrať a keď bude možnosť, tak sa posnažíme dohnať manko. Musíme sa pokúsiť najskôr o víťazstvo, aj keď to bude nesmierne ťažké. Vieme, kto je favorit. Skúsime sa na to pripraviť a pokúsime sa o malý zázrak. Veľmi radi by sme sa pozreli ešte do ďalšieho kola. Účasť v play off je pekná, ale stále si myslím, že tento tím má na to, aby ešte niečo ukázal. Je to len na nás, ako to zvládneme. Dúfam, že sa v pravú chvíľu zomkneme a ukážeme potenciál vtedy, keď to je najviac potrebné. Musíme dávať hlavne pozor na to, aby sme nerobili chyby v obrane a nedovolili súperovi množstvo otvorených striel, ako tomu bolo v prvom polčase domáceho zápasu. Pevne verím, že takéto percento úspešnosti, to bolo niečo fantastické, sa už nezopakuje. Dúfam, že naša šanca bude žiť do konca zápasu,“ odpovedal na záver Jankovič.