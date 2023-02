Piešťany v predstihu víťazom základnej časti, Jankovič: Dôležité

Banská Bystrica 5. februára (TASR) – Nadstavbová časť o 1.–4. miesto v Niké extralige žien priniesla v 3. kole reprízu finále Slovenského pohára, basketbalistky Slávie Banská Bystrica privítali Piešťanské Čajky. Hráčky z kúpeľného mesta potvrdili tohtosezónnu dominanciu na domácej scéne a po výhre 88:65 si už v predstihu zabezpečili prvenstvo po základnej časti.



Piešťany položili základ úspechu v prvom polčase, dvakrát ideálne vstúpili do štvrtín a po vypracovaní dvojciferného náskoku dokázali bez problémov kontrolovať dianie na palubovke. „Určite som veľmi rád za to, ako sme vstúpili do zápasu. Bolo vidieť, že baby sú úplne inak koncentrované ako tomu bolo v poslednom domácom zápase. Počas týždňa sa udiali nejaké veci, niečo sme si museli vydiskutovať a zdá sa, že to padlo na úrodnú pôdu. Opäť to bol ten tím, ktorý ukazoval svoju kvalitu a potenciál na začiatku sezóny. Veľmi dobrý a koncentrovaný vstup, minimum chýb v obrane a veľmi rozumný útok. Dá sa povedať, že tam sa naštartoval náš veľmi dobrý výkon a celý zápas,“ uviedol tréner Čajok Peter Jankovič.



„Pumy“ z Banskej Bystrice viackrát zahrozili, ale ani ony nenašli víťazný recept na úradujúceho šampióna. V tejto sezóne tak prehrali s týmto súperom už šiesty vzájomný zápas. „Dá sa povedať, že sme si to kontrolovali, aj keď tam boli úseky, keď sme hrali dobre, potom sme opadli a Bystrica sa chytila. Teší ma, že sme stále udržiavali rozdiel. Ukázali sme určitú kvalitu a potenciál, keď sme odskočili na 20 bodov. V tomto smere veľká spokojnosť. Dievčatá zostali koncentrované aj napriek chybám, keďže sme vedeli, kde nastali, tak sme sa ich snažili napraviť. Síce sme stratili zopár lôpt, ale vôbec ma to v tomto smere nemrzí, lebo si myslím, že toto je správna cesta, na ktorej chceme pracovať a mať to ešte viac pod kontrolou,“ vyjadril sa kormidelník Piešťan.



Výsledkom tak bolo nielen víťazstvo v šlágri nadstavbovej skupiny o 1. – 4. miesto, ale najmä definitíva toho, že Piešťanské Čajky sú tohtosezónnym víťazom základnej časti Niké extraligy žien. „Vedeli sme, o čo hráme, že si týmto víťazstvom vieme zabezpečiť prvenstvo a nasadenie do play off z prvého miesta. Ja by som chcel veľmi pekne poďakovať dievčatám za to, že takto k tomu pristúpili nielen teraz, ale aj počas celej sezóny k zápasom. Prvé miesto sme si dokázali uhájiť aj v ťažkých zápasoch. Presne pre toto to celú sezónu robíme, aby sme na konci mohli využiť domáce prostredie a hrať rozhodujúce zápasy pred našimi fanúšikmi, pri ktorých vieme, že nám veľmi pomôžu, prídu a budú nás podporovať. Výhoda prvého miesta je z tohto pohľadu pre nás veľmi dôležitá. Máme z toho veľkú radosť,“ vyhlásil Jankovič.



Zároveň pokračuje aj nezdolateľnosť jeho hráčok na domácej scéne, aktuálne číta spolu so Slovenským pohárom už 19 zápasov. „Zabezpečenie prvého miesta do play off je určite skvelý úspech, ako aj doterajšia stopercentnosť v slovenskej lige. Nesmieme však poľaviť, musíme byť stále plne koncentrované na pokračovanie v súťaži,“ dodala na záver rozohrávačka Čajok Gabriela Andělová.