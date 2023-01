Piešťany v úvodnom play off zápase prehrali s Pécsom o 6 bodov

Európsky pohár - play off - 1. zápas:



Piešťanské Čajky - NKA Universitas PEAC Pécs 62:68 (39:47)



zostava a body Piešťany: Jamesová 17, Andělová 16, Mujovičová 14, Jurčenková 8, Mandičová 2 (Martišková 5, Moravčíková a Rusiňáková 0) - najviac bodov Pécs: Calhounová 22, Wentzelová 10, Kissová 9



TH: 13/12 – 15/8, fauly: 21 - 17, trojky: 6 - 12, štvrtiny: 19:15, 20:32, 13:7, 10:14, rozhodovali: Jevtovič (Srb.), Kranjc (Slov.), Pešič (Srb.), 900 divákov (vypredané).

hlasy po zápase:



Peter Jankovič, tréner Piešťan: "Výsledok hovorí jasnou rečou. Ja si myslím, že celý zápas bol o druhej štvrtine. Pre mňa je dosť nepochopiteľné, keď v jednej štvrtine dostaneme 32 bodov a v ďalšej 7 bodov. Odišlo nám všetko to, na čom sme sa dohodli. To, čo sme na začiatku zápasu začali robiť, nám všetko fungovalo a zrazu to prestalo fungovať. Basketbal nie je len o tom, kto dá najviac bodov, ale hlavne, kto ubráni. Hrali sme proti veľmi kvalitnému tímu, Maďarky ukázali veľkú kvalitu, preto sú v maďarskej lige na štvrtom mieste a svoju skupinu v Eurocupe vyhrali. Oni sú favoritom tohto dvojzápasu, ale mrzí ma to, lebo sme boli blízko. Myslím si, že určite sú hrateľné, nehovorím, že na postup, ale aspoň na jedno víťazstvo."



Anna Jurčenková, hráčka Piešťan: "Myslím si, že sme to prehrali v druhej štvrtine, keď sme dostali cez 30 bodov. Tam sme sa nejako rozpadli v obrane, teraz nám už na konci asi chýbali sily. Už sme robili aj veľa chýb. Je to play off, Pécs bol v úplne inej situácii, postúpili aj z odlišnej pozície, takže sila tam je. Len ma to mrzí, lebo to boli hrateľné súperky. Je to o 6 bodov, neskláňame hlavy, ideme ďalej."



Jovan Gorec, tréner Pécsu: "V Eurocupe niet jednoduchého zápasu, Galatasaray dokonca prehral v Piešťanoch. Z tohto pohľadu môžeme byť spokojní s výsledkom, ktorí sme dosiahli. Nie som spokojný s tým, ako sme hrali v druhom polčase. Minuli sme trestné hody, otvorené strely, ale to patrí k basketbalu, najmä keď hráte proti tak kvalitnému tímu, ako sú Piešťanské Čajky. Za žiadneho stavu sa nevzdávajú, majú dobrého trénera a hrajú v solídnom rytme. Môžem byť len spokojný z tohto pohľadu, aký výsledok sa nám podarilo dosiahnuť. Ešte nie je koniec, doma nás nečaká nič jednoduché. Vieme, že prídu na nás pripravení a uvidíme, ako to v odvete bude vyzerať."



Sierra Calhounová, hráčka Pécsu: "Prvý polčas bol z našej strany celkom dobrý. V druhom sme mierne poľavili, ale som rada, že sme napokon zvíťazili. Hrali sme proti ťažkému tímu. Dúfam, že sa nám podarí získať aj druhý triumf. Vedenie o 6 bodov do odvety je fajn, verím v toto družstvo."

Piešťany 4. januára (TASR) - Basketbalistky Piešťanských Čajok odštartovali play off dvojzápas Európskeho pohára s maďarským NKA Universitas PEAC Pécs domácou prehrou 62:68. Najlepšou strelkyňou na strane trénera Petra Jankoviča bola s 17 bodmi Ke'Shunan Jamesová. Odveta je na programe v stredu 11. januára o 18.00 h na palubovke maďarského tímu. Do osemfinále postupuje tím s lepším skóre zo vzájomných zápasov.Na prvé body sa čakalo dlhšiu dobu, skóre napokon otvorila hosťujúca Wentzelová, ale na domácej strane kontrovala 4 bodmi po sebe Mujovičová. Pred zaplnenými tribúnami sa hral kvalitný zápas, s veľkým nasadením z oboch strán. Piešťanom pomohla 7-bodová šnúra, vďaka ktorej sa rozbehli strelecky. Keď sa k Mujovičovej pridala Jamesová, tak Pécs musel doťahovať manko. Chvíľkami sa mu to darilo, najmä skrz Szücsovú, ale Čajky hrali aktívnejšie a zaslúžene vyhrali prvú štvrtinu 19:15. V druhej časti to prvé štyri minúty vyzeralo pre domáce dobre, ale potom Wentzelová poslal Pécs po dlhom čase do vedenia - 29:28. Tento okamih bol dôležitý, lebo sa hostky s neuveriteľnou presnosťou rozstrieľali za tri body a Piešťany začali kopiť chyby. V tomto smere pomohol oddychový čas, ale tvrdý úder prišiel s koncom prvého polčasu, Kissová upravila trojkou z domáceho pohľadu na 39:47.Do druhého polčasu vstúpili úplne iné Piešťany, v pozitívnom zmysle. Pécs zatlačili najmä dobrou obranou a 11-bodovou šnúrou otočili zápas na svoju stranu. Veľmi emotívny a vyrovnaný duel rozhodovala v podstate každá akcia. Pred záverečnou štvrtinou bolo všetko úplne otvorené, aj keď Čajky prehrávali rozdielom jedného koša – 52:54. Pécs otvoril túto časť 4 bodmi po sebe a opäť našiel potrebné strelecké sebavedomie. Domáce basketbalistky nestrácali nádej a bojovnosťou si chceli vybojovať šancu na víťazstvo, respektíve dobrý výsledok do odvety. Napokon z toho bolo šesťbodové manko.