Piešťany vyrovnali finálovú sériu, Jankovič: Ťažký zápas

Play off Niké extraligy žien - 2. zápas finále:



Piešťanské Čajky - MBK Ružomberok 69:61 (35:31)



Ružomberok: Jamesová a Tadičová po 19, Martišková 9, Hašková 8, Boothová 6 (Andělová 6, Moravčíková 2, Pirttinenová 0)



Piešťany: Buknová 9, Praženicová 8, Havranová 7, Burová 4, Stašová 0 (Graysová 15, Motleyová 9, Turudičová 5, Pavičová 4)



TH: 16/12 - 17/12, fauly: 22 - 23, trojky: 5 - 7, rozhodovali: Fuska, Šarišský, Obertová, štvrtiny: 20:11, 15:20, 15:7, 19:23, 700 divákov



/stav série 1:1/

Hlasy po zápase:

Peter Jankovič, tréner Piešťan: "Vyhrali sme ťažký zápas, pre nás hlavne mentálne. Vedeli sme, že ak by sa nám to nepodarilo, tak do Ružomberka už pôjdeme len s veľmi malou šancou. Nádeje zostali živé, je to 1:1. Určite spokojnosť. Ako sa hovorí v play off, nehrá sa veľmi na krásu a na rozdiel, ale hrá sa na víťazstvo.“



Matea Tadičová, hráčka Piešťan: "Teší ma to. V prvom zápase, ktorý sme prehrali, sme mali veľmi zlú percentuálnu úspešnosť streľby. Teraz sme ukázali, že na to máme. Som rada, že sme to vyrovnali, pretože v Ružomberku bude z našej strany iná energia. Dáme do toho všetko, aby sme vyhrali.“



Juraj Suja, tréner Ružomberka: "Urobiť 21 strát vo finále je ťažká vec a ťažko sa tak vyhráva zápas. Som spokojný s dievčatami, že to nezabalili a dotiahli sa na štyri body v poslednej minúte. Opäť zlá obrana, kôš s faulom a stratená lopta nás pripravila o možnosť ešte zdramatizovať zápas. Nedokázali sme odolávať psychickému tlaku Piešťan. Boli sme mäkkí, k tomu stratené lopty. Veľmi ťažko sa s takýmito vecami vyhráva vyrovnané stretnutie. Po nevydarenom úvode, keď Piešťany mali fakt výborný vstup, my zlý, sme sa postavili na nohy. Myslím si, že v druhej štvrtine a jej druhej polovici sme mohli zobrať zápas do svojich rúk, ale stratili sme asi 5-6 lôpt v priebehu štyroch minút. Keď sme mohli ísť do vedenia, tak sme nechali Piešťanom 4-bodové vedenie po polčase. V tretej štvrtine sa nám krok po kroku vzďaľovali, v útoku sme sa nechali vytláčať z pozícií. Boli sme veľmi mäkkí.“



Miroslava Praženicová, hráčka Ružomberka: „Nevyšlo to podľa našich predstáv. Samozrejme, chceli sme uspieť, ale nepodarilo sa nám to. V podstate celý zápas sme sa za nimi šplhali, nedokázali sme ich nejakým spôsobom dobehnúť. Dali dosť veľa košov 1 na 0, ktoré im pomohlo k tomu, aby si od nás držali odstup.“

Ružomberok 16. apríla (TASR) - Stav finálovej série play off Niké extraligy žien v basketbale je po dvoch dueloch vyrovnaný 1:1. Piešťanské Čajky v druhom dueli o majstrovský titul zvíťazili doma nad MBK Ružomberok 69:61.Domáce nasmerovali k triumfu s 19 bodmi Matea Tadičová a Ke'Shunan Jamesová, najlepšie strelkyne zápasu. Séria sa hrá na tri víťazstvá, tretí zápas je na programe v sobotu 23. apríla o 17.00 h v ružomberskej Koniarni.Hosťujúca Buknová otvorila strelecký účet druhého finálového zápasu, ale na ďalších 6 minút to boli jediné body Ružomberka. Piešťany otvoril duel dominantne, 13 bodmi v rade si vytvorili dvojciferný náskok. V prvom rade sa opierali o dobrú defenzívu, kolektívny výkon a produkciu Jamesovej. Po ružomberských streleckých suchotách sa hra viac otvorila, Čajky si ale neustále držali náskok. V tejto fáze na domácej strane zabrala Tadičová, so spoluhráčkami sa postarala o vedenie 20:11 po prvej štvrtine. Druhú časť bola v rukách „Ruže“, s hráčkami z lavičky prebrali iniciatívu nad zápasom. Bodovým úsekom 9:2 sa z toho stala vyrovnaná partia, v 6. minúte to navyše umocnila Burová, z čiary trestných hodov upravila na 24:24. Domáce basketbalistky však obrat nepripúšťali, v dôležitých okamihoch sa mohli opäť oprieť o Tadičovú. Aj s jej prispením svietil po prvom polčase na tabuli priaznivý stav 35:31.Čajky nepoľavili ani na začiatku druhého polčasu, do karát im zahrali chyby a nedisciplinovanosť Ružomberka. V tejto fáze pomohla bodovo Boothová a opäť Tadičová. Výsledkom bola psychologická a najmä bodová výhoda na piešťanskej strane. Do poslednej 10-minútovky išli za stavu 50:38. Piešťany nič neponechali na náhodu, ešte výraznejšie zveľaďovali hernú dominanciu a náskok. Hosťujúce basketbalistky sa s ubúdajúcim časom snažili otočiť nepriaznivý vývoj stretnutia, ale domáci tím si už nenechal zobrať dôležité víťazstvo z rúk. Koncovka ešte priniesla stíhaciu jazdu Ružomberka, tá už na zisk druhého finálového bodu nestačila. Piešťany využili domácu palubovku a stav série vyrovnali na 1:1.