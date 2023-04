Piešťany začali finále s B. Bystricou lepšie,Jankovič nešetril chválou

Na snímke tréner Piešťan Peter Jankovič počas prvého zápasu finále basketbalovej ženskej Niké extraligy medzi Piešťanskými Čajkami a Slaviou Banská Bystrica v Piešťanoch v sobotu 15. apríla 2023. Foto: TASR Lukáš Grinaj

Piešťany 16. apríla (TASR) – Ani na ôsmy pokus sa v tejto sezóne nepodarilo nájsť basketbalistkám Slávie Banská Bystrica recept na to, ako zdolať Piešťanské Čajky. Hráčky z kúpeľného mesta tak odštartovali finálovú sériu Niké extraligy žien lepšie, prvý bod získali po výsledku 75:51. Kľúčom k úspechu bola trpezlivosť a kolektívna hra.Úradujúci šampión a domáci tím mal už tradične o čosi pomalší rozbeh, najmä prvá štvrtina bola útočnou prestrelkou, v ktorej boli sily celkom vyrovnané. V 9. minúte viedla Banská Bystrica 19:18, to bol však naposledy v zápase pozitívny stav pre hosťujúce družstvo.zhodnotil pre TASR tréner Peter Jankovič cestu k obratu a zisku prvého finálového bodu.Slávia nemohla v úvodnom súboji o majstrovský titul počítať s dvoma kľúčovými hráčkami svojej zostavy, z rôznych dôvodov nehrali Lucia Striešová a Ruth Sherrillová. Do konca tretej štvrtiny však ešte žila ako-taká nádej na úspech v Piešťanoch.uviedla kormidelníčka Banskej Bystrice Zuzana Žirková.Jej hráčky sa stretli pred sobotou s Čajkami v tejto sezóne už sedemkrát, vždy z toho vyšiel víťazne súper. V tomto meraní síl rozhodlo aj bodové rozloženie na domácej strane, tri hráčky mali na konte dvojciferný počet bodov.prezradil Jankovič.Piešťany si napokon bez problémov postrážili cestu za úspešným vstupom do finálovej série, ktorá sa hrá na tri víťazné zápasy najmä z pohľadu, že hrali svoj basketbal. Ten im na domácej scéne zatiaľ v tejto sezóne nepriniesol ani v jednom prípade prehru." vyjadrila skúsená pivotka Čajok Anna Jurčenková.Banská Bystrica potrebuje zabrať najmä v ofenzíve, inak dá svojmu finálovému súperovi do rúk v stredu majstrovský mečbal.dodala na záver pivotka Slávie Vanda Kozáková.Druhý finálový zápas Piešťanských Čajok so Sláviou Banská Bystrica je na programe v stredu 19. apríla o 18.00 h v meste pod Urpínom.