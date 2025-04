Piešťany začali s Banskou Bystricou výhrou. Jankovič: Tím bojoval

Piešťany 20. apríla (TASR) – Prvý finálový súboj o víťaza Tipos extraligy žien v sezóne 2024/2025 medzi basketbalistkami Piešťanských Čajok a Sláviou ŠKP Banská Bystrica sa vo veľkej miere rozhodol v prvej štvrtine. Stále aktuálny majster v nej zdolal vicemajstra 15-bodovým rozdielom a v ďalšom priebehu si kontroloval zisk prvého finálového bodu.



Klub z kúpeľného mesta odštartoval po dlhšej zápasovej prestávke veľmi sebavedomo, po pár minútach sa ujal dvojciferného vedenia a od nástupu sa odrazil k domácemu úspechu. „Ja som rada, že nám prestávka neuškodila. Cítili sme sa naozaj dobre od začiatku, možno nám voľno prospelo, či už našich telám alebo hlavám. Teší ma, že sme si takýmto výkonom uchmatli prvý bod,“ uviedla pre TASR domáca pivotka Alica Moravčíková.



Banská Bystrica sa otriasla z úvodnej 10-minútovky a aj keď pricestovala do Piešťan v oklieštenej zostave, tak v ďalšom priebehu ukázala vzdor a svoju kvalitu. „Dokázali sme sa vzchopiť, trochu sme zmenili obranu a dievčatá sa asi trochu uvoľnili. Prvé, čo sme si povedali v šatni pred zápasom, že nesmieme vstúpiť do neho s veľkým rešpektom. To sa stalo, padli im nejaké strely a naši strelci sa utrápili. Ideme ďalej, chceme potešiť domácich fanúšikov a odohrať určite lepší a bojovnejší zápas, ako tomu bolo teraz,“ vyjadrila sa trénerka Slávie Zuzana Žirková.



Čajky zvládli úvodný finálový krok lepšie, do svojej moci získali po výsledku 75:50 prvý bod v sérii hranej na tri víťazstvá. „Prvá štvrtina sa skončila o 15 bodov, celý zápas o 25. Dá sa povedať, že zvyšných 30 minút bolo vyrovnaných. Dokonca Banská Bystrica druhú štvrtiny vyhrala. Myslím si, že sa ukázala možno väčšia individuálna kvalita na našej strane. Celý tím bojoval, baby chceli a nevzdávali sa, čo je fajn. Je to finále, príde nejaký tlak a očakávania. Teraz sme ho trochu preniesli na Banskú Bystricu, aj keď sami sa vyjadrili, že si to idú užívať. Je to však finále, každý chce vyhrávať. Ľahšie sa nám pôjde do Banskej Bystrice so stavom 1:0, ako keby to má byť 0:1,“ povedal kouč Piešťan Peter Jankovič.



Teraz sú na rade „pumy“, ktoré musia hlavne zvládnuť lepšie prvé minúty, aby nemuseli doháňať vysoké manko. „Chceli sme so súperom hrať vyrovnanú partiu, avšak nezachytili sme dobre začiatok zápasu. Čajky si vytvorili bodový náskok a držali si ho až do konca zápasu. Snažili sme sa bojovať a dotiahnuť sa na súpera, ale bohužiaľ sa nám to nepodarilo. Trápili sme sa v útoku, kde nám nepadali ľahké strely a v obrane sme robili chyby. Hlavy nevešiame a ideme bojovať ďalej,“ prezradila pivotka hostí Lucia Žilinská.



Druhý duel finálovej série medzi Banskou Bystricou a Piešťanmi je na programe v stredu 23. apríla o 18.00 h.